De Longhi, ora si fa sul serio: al via la Eurosport Supercoppa Italiana

Dopo il trittico di amichevoli con Venezia, Virtus Bologna e Reggio Emilia, ora la De' Longhi Treviso Basket fa sul serio con la Eurosport Supercoppa Italiana che si svolgerà a partire dal prossimo fine settimana in una formula che prevede la partecipazione di tutti i club di serie A divisi in quattro gironi. Le squadre vincitrici dei gironi (tutti i match saranno live su Eurosport Player) si sfideranno il 19 e 20 settembre a Bologna nelle Final Four, con la finalissima trasmessa in diretta live anche sul Nove, il canale gratuito generalista del gruppo Discovery. Eurosport Player si vede sul web e abbonandosi su www.eurosportplayer.com si potranno seguire in diretta tutte le partite sia della Supercoppa che del Campionato Italiano di Serie A.

TVB è stata inserita nel girone C con l'Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trento e Allianz Trieste.

Partite di andata e ritorno, ecco il calendario:

Domenica 30/8, ore 18.00, Palasport Taliercio (Ve): Umana Venezia-De' Longhi TVB

Mercoledì 2/9, ore 18.00, Palaverde: De' Longhi TVB-Allianz Trieste

Sabato 5/9, BLM Group Arena: Dolomiti Trento - De' Longhi TVB (orario da definire)

Martedì 8/9, Palaverde: De' Longhi TVB-Dolomiti Trento (orario da definire)

Venerdì 11/9, Palaverde: De' Longhi TVB - Umana Venezia (orario da definire)

Lunedì 14/9, Allianz Dome: Allianz Trieste-De' Longhi TVB (orario da definire)

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming da Eurosport Player.

Le partite al Palaverde verranno svolte nella modalità "porte chiuse" stanti le attuali direttive legati all'emergenza-Covid19, pertanto NON verranno messi in vendita biglietti.

IL PROGRAMMA

Da oggi la squadra di coach Max Menetti si allenerà al completo per affrontare la settimana di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione domenica al Taliercio di Mestre con l'Umana Reyer Venezia. Oggi doppia seduta con test atletici al mattino e basket al pomeriggio nella rinnovata palestra di Sant'Antonino, mercoledì doppio allenamento e cena di squadra in serata, giovedì al mattino i test sierologici previsti dal protocollo per squadra e staff e a seguire allenamento, venerdì seduta di pesi mattutina e al pomeriggio basket, sabato allenamento nel pomeriggio a Sant'Antonino. Domenica mattina allenamento di rifinitura, poi la squadra raggiungerà Mestre per la partita in programma alle 18.00.

GIOVEDì ORE 19.15 "SPRIZ CON TVB" SU FACEBOOK IN DIRETTA CON DAVID LOGAN E DEWAYNE RUSSELL

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovedì alle 19.15 tornano le dirette Facebook dal centro di Treviso con i giocatori di TVB: sarà la volta dei due esterni americani della De' Longhi Treviso Basket, il "professor" David Logan e il nuovo playmaker Dewayne Russell.