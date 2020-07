Treviso Basket, tamponi e test sierologici per staff e giocatori

I giocatori del Treviso Baket hanno effettuato venerdì 31 luglio in mattinata gli esami sierologici e i tamponi come da protocollo-Covid19, alla clinica Giovanni XXIII di Monastier, del Gruppo Sogedin storico sponsor della società, che ha accolto con il suo staff giocatori e tecnici.

Tutto lo staff tecnico e i giocatori italiani più Mekowulu, che non ha mai lasciato l'Italia, sono stati sottoposti agli esami previsti dal protocollo Covid-19, in attesa di iniziare l'attività di squadra al Villaggio San Francesco di Caorle da lunedì, dopo i primi due giorni di lavoro individuale a Treviso. I giocatori Usa invece si aggregheranno al lavoro di gruppo come da protocollo solo dopo il periodo di quarantena. «Ringraziamo per la collaborazione il presidio ospedaliero Giovanni XXIII, nostro storico partner fin dall'inizio del progetto di Treviso Basket - ha detto Giovanni Favaro, direttore generale della De' Longhi Treviso Basket - La professionalità e l'attenzione della struttura di Monastier sarà fondamentale per il rispetto da parte nostra di tutti i protocolli previsti dalle normative vigenti in materia di Covid-19». «Da tifoso non nascondo che la presenza della De’ Longhi Treviso Basket mi riempie di gioia anche perché è il segno tangibile della ripartenza dello sport, che tanto amiamo e a cui noi, come presidio ospedaliero, guardiamo e seguiamo sempre con attenzione e cura – commenta Matteo Geretto, responsabile comunicazione del “Giovanni XXIII” di Monastier - La speranza è di ritornare a tifare quanto prima i nostri campioni dentro ad un palazzetto, e fornire quindi loro quel calore che solo la vicinanza riesce a dare».