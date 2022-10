TVB va in trasferta a Trento, Nicola: “Sarà una partita insidiosa”

Il campionato è appena iniziato, ma Treviso Basket si trova già dinanzi a un importante crocevia. Dopo la pesante, e inaspettata, sconfitta casalinga subita per mano della Reggiana, la Nutribullet va in trasferta a Trento cercando di ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale soprattutto per il morale. La situazione è analoga per Trento, che ha perso l’esordio sul parquet di Tortona 76-70, nonostante i 19 punti di Flaccadori.

Coach Marcelo Nicola ha presentato così la partita durante la conferenza stampa di vigilia: «Sarà una partita insidiosa, Trento è una squadra molta fisica. Noi dovremo essere pronti ad alzare il livello di intensità, loro hanno giocatori esperti e versatili, che conoscono molto bene il campionato italiano. Abbiamo molto lavoro da fare, dobbiamo credere nei nostri mezzi e parlare poco».

Il match tra Treviso e Trento sarà anche un’occasione di incontro per i consorzi delle rispettive società. Il presidente del consorzio CAST Trento, Roberto Locatelli, ha organizzato una giornata che inizierà con un B2B a cui parteciperanno una ventina di aziende trevigiane e altrettante trentine. La delegazione di Treviso Basket, rappresentata dal presidente del consorzio UniVerso, Piergiorgio Paladin, dal presidente di TVB, Paolo Vazzoler, e dal direttore generale di TVB, Giovanni Favaro, si recherà in seguito alla partita assieme al presidente dell’Aquila Trento, Luigi Longhi, il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e al direttore generale di Confindustria Trento, Roberto Busato.