Treviso Basket, lunedì il derby di inizio anno contro Venezia

Inizio d'anno con il botto per Treviso Basket: la prima partita del 2023, infatti, sarà al Palaverde per la tredicesima giornata di Serie A. In campo l'avversario da battere sarà l'Umana Reyer Venezia, fischio d'inizio lunedì 2 gennaio alle ore 19.

Per la squadra di coach Nicola il derby viene dopo le due tonificanti vittorie consecutive (in casa con Brindisi e il primo successo esterno a Tortona) che hanno portato TVB a 8 punti in classifica (4v/8p), mentre Venezia nell'ultimo turno ha battuto Sassari al Taliercio ed ha 14 punti con 7 vinte e 5 perse. Prevendita a gonfie vele per l'attesa sfida del 2 gennaio, ancora in vendita i tagliandi su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria, e nel circuito Vivaticket. Ancora disponibili biglietti per i settori di Gradinata Sud, Numerati e Distinti. Match in diretta su Eleven Sports, in streaming video (abbonamento). Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Istagram di Treviso Basket. Gli arbitri dell'incontro saranno: Giovannetti, Guidoni e Catani. Tra gli ex della sfida Tessitori, Chillo e Parks oggi giocatori della Reyer hanno vestito la maglia di Treviso, mentre il centro trevigiano Simioni ha fatto le giovanili in laguna.