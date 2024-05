Unified basketball tournament, la nuova edizione l'8 e il 9 giugno

Divertimento, agonismo, inclusività, internazionalità. Arriva a Treviso il Torneo Internazionale di Basket Unificato, con le prime partecipazioni di squadre straniere International Unified Basketball Tournament e da quest’anno in una sigla, UBT, con un proprio logo dedicato ed esclusivo. Nel weekend dell'8-9 giugno 2024 La Ghirada - Città dello Sport ospiterà la nuova edizione dello Unified Basketball Tournament, evoluzione dello storico "Torneo Città di Treviso". Un appuntamento classico, irrinunciabile per tutte le squadre coinvolte e che da tempo attira nel capoluogo della Marca formazioni, staff e arbitri da tutto il mondo. Non fa eccezione l'edizione 2024 che vedrà la presenza di dieci squadre straniere (su 33 iscritte) mentre a dirigere le partite vi saranno arbitri con esperienze in Eurolega oltre a un direttore di gara statunitense, tre provenienti dal Belgio e uno dall’Ungheria, i primi quattro con trascorsi ai Mondiali Special Olympics.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Treviso, del Comune di Villorba, della Provincia di Treviso, della Regione Veneto, della FIP Veneto e del CIA Veneto. Sono state inoltre rinnovate le convenzioni con il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona: 35 studenti universitari dei corsi di studio saranno presenti per un tirocinio lega all'insegnamento dell'attività fisica adattata e dello sport per persone con disabilità. Attraverso FIP e CIA inoltre è stato attivato un percorso formativo per arbitri Special Olympics grazie anche alla presenza dell'arbitro LBA Denis Quarta.

«Un’iniziativa che sosteniamo con entusiasmo perché Treviso vuole essere la città dell’inclusione», le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte. «Lo sport è benessere, socialità ma anche un modo per esprimersi e comunicare e siamo convinti che il basket unificato, in una città in cui la pallacanestro è particolarmente amata, possa essere veicolo di valori ma anche di promozione dello sport come messaggio positivo, di unione e condivisione».

«Per noi è sempre un piacere poter ricevere nella nostra Treviso tanti amici che condividono la nostra passione e la nostra visione dello sport», chiosa Andrea Carniato (Diversport). «Non nascondo le dimensioni dello sforzo richiesto per organizzare un torneo che è meraviglioso ma al contempo anche molto impegnativo. Ritroveremo tante formazioni che ben conosciamo e che ci raggiungeranno da tutta la Regione ma anche dalla Lombardia, dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, dall'Abruzzo, dalla Sardegna. Avremo il gradito ritorno delle squadre belghe, ben sei, oltre a due ungheresi e alle novità dalla Polonia e dalla Finlandia. Complessivamente almeno 500 tra atleti con disabilità, atleti partner ed allenatori calcheranno i campi de La Ghirada. Avremo diciassette team ossia 300 persone alloggiate negli hotel che ringrazio personalmente: si tratta di Le Terrazze, BHR, 2 Ragni e Nomad Hostel. Ringrazio, inoltre, i main sponsor dell’evento: Banca Prealpi SanBiagio, Brussi Costruzioni srl, Mazzoleni e Facori Spedizioni Internazionali srl, ORT Industria srl, e Sodexo Italia. Un grazie anche a tutti gli altri sponsor: Dolomiti Ponteggi srl, Assicurazioni Volpato srl, Gianluca Busatta Fideuram Private Banker, DML Multiservizi srl, Eureka Lavanderia Cooperativa, Cestaro Cav. Gustavo srl, Donà Partecipazioni srl, Tenuta San Giorgio Viticoltori in Papadopoli, GHT Freedom Vacanze, Passuello F.lli srl luce e gas, V-ITA srl, SF Spangaro e Favretto, Barbarini & Foglia srl, alle istituzioni che ci hanno confermato una preziosa vicinanza e a VerdeSport che da tre anni ci ospita in una location unica in tutta Italia. Un ringraziamento va come sempre a TVB ed al Consorzio che ci supporta sia per il Torneo che per tutta la nostra attività. Una partnership oramai consolidata da una decina d’anni e che è esempio tra le società professionistiche e non».

UBT, Lo Unified Basketball Tournament 2024, organizzato da One Team ASD in collaborazione con Diversport ASD, si disputerà in Ghirada - sui campi all'aperto; in caso di maltempo, nelle vicine palestre del complesso - sabato 8 e domenica 9 giugno. Si giocherà nel primo giorno dalle 9:30 alle 20:30; la domenica, dalle 9 alle 17 con le finali. Le 33 squadre iscritte saranno suddivise in cinque livelli di abilità, garantendo un totale di 67 incontri.