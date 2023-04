Treviso sfiora il colpo ma perde allo sprint con Varese (95-97)

Poteva essere il definitivo colpo d'ala verso il treno playoff ma purtroppo la Nutribullet dovrà probabilmente accontentarsi di gestire il +4 sulla zona salvezza. Varese passa allo sprint per 95-97 al Palaverde e la Tvb basket, nonostante un sontuoso Banks (31 punti) incappa nella seconda sconfitta consecutiva dopo il ko con Brindisi.

La cronaca

Coach Nicola nel quintetto iniziale schiera Iroegbu, Banks, Faggian, Jantunen ed Ellis; coach Brase risponde con Ross, Brown, Woldetensae, Johnson e Owens. I primi punti del match arrivano dalla lunetta con Adrian Banks; Ross con la specialità della casa colpisce da lontano. L’intensità è altissima: è la condizione perfetta per Leo Faggian che prima con personalità segna dalla media e poi schiaccia l’8-5. L’inizio di Jaron Johnson è però impeccabile: 10 punti senza errori e Varese va avanti sul 10-13. Il pareggio non tarda ad arrivare, con Ike Iroegbu che dall’angolo infila i primi tre punti personali. I ritmi elevati e i tiri da dietro l’arco (4 su 6 dopo 6 minuti) favoriscono la OpenJob Metis che scappa sul 13-23 costringendo coach Nicola al timeout. A Banks e Zanelli risponde due volte Caruso. Un recupero di Faggian propizia il canestro del -9 di Sorokas, che segna poi allo scadere per il 21-28 di fine primo quarto.

Invernizzi parte col piede giusto: prima il fade-away e poi l’assist per la schiacciata di Ellis che fa esplodere i 5000 del Palaverde. Altra schiacciata, questa volta di Faggian, ed è -3 (27-30). La partita si accende definitivamente: l’intensità è bestiale e arrivano canestri da una parte e dall’altra con Banks (8) e Sorokas (9) a guidare la Nutribullet TVB. Varese corre ma lascia correre: Sorokas ne trova due facili e Banks prolunga il parziale con la tripla che vale il sorpasso (39-38): coach Brase deve fermare la gara. Una grande difesa di squadra costringe l’OpenJob Metis all’infrazione di ritorno e Jantunen si iscrive a referto con la bomba del 42-38. Schiacciatona al volo di Owens, ma capitan Zanelli trova l’immediata risposta. Il match continua a ritmi serrati. Invernizzi stoppa il contropiede di Ross e dall’altra parte Banks segna ancora: 46-40 a 2’ dalla pausa lunga. Dalla lunetta Ross riduce il gap, ma Ellis, dopo il timeout, ne trova altri due. È di nuovo il momento di Banks che spara un missile da 9 metri per il nuovo +5. Il punteggio del primo tempo è fissato dall’ennesimo viaggio in lunetta di Ross: si va negli spogliatoi sul 51-48.

Il primo canestro del secondo tempo è una tripla di Markel Brown, Faggian risponde con la stessa moneta e TVB resta con la testa avanti. Brown, di nuovo da dietro l’arco, trova il sorpasso ma Iroegbu schiaccia per il pareggio. Adrian Banks si rimette al lavoro e con 5 punti consecutivi regala il 61-59 di metà terzo periodo. Segna Ross in appoggio, ma i punti in fila di Banks diventano 7 e la Nutribullet sorpassa ancora. La sfida si innervosisce, volano colpi proibiti che costano un tecnico alla panchina di Treviso. La decima tripla (su 18 tentativi) della OpenJobMetis porta i lombardi sul 63-68. Banks torna a colpire (26 a fine terzo periodo): dalla lunetta fa 3/3 ed è -2. Varese non si scompone, ma Invernizzi è perso dietro l’arco e punisce per 69-70. Il vantaggio arriva poco dopo ancora con il tiro da lontano, questa volta di Zanelli! Dopo 30’ minuti il tabellone dice 73-72.

L’eccellente serata di Markel Brown continua e firma da solo un parziale di 6-0. Quando anche Woldetensae trova la tripla, coach Nicola deve fermare la partita (73-81 a 7’43” dal termine). Brown trova la quarta bomba personale e Varese fa un incredibile 13/23 di squadra. A fermare il break è Sorokas, ma Varese continua nel suo momento positivo. Caruso prende un tecnico per proteste e Banks trasforma il libero. Treviso recupera ancora e Faggian vola a schiacciare! Altro tecnico e altro libero di Banks. Una mostruosa stoppata di Iroegbu lancia il contropiede: altri due del pistolero e il segnapunti dice 81-87 al giro di boa dell’ultima frazione. Colbey Ross torna a segnare (27 e 11 assist) ma TVB piazza un 5-0 firmato Ellis-Sorokas ed è -4 a 120” dalla sirena. Owens schiaccia, ma Paulius Sorokas trova un’altra tripla: 91-94. Ellis raccoglie l’assist di Banks e mette il -1 a 26” dalla fine. Fallo sistematico: Johnson fa 2/2 (93-96 a 18”), time out. Nicola ne chiede due rapidi: arrivano dalla mani di Banks. Ancora fallo, di nuovo su Johnson che questa volta fa 1/2 (95-97 a 11”). Iroegbu si butta dentro ma è stoppato, la palla finisce sul fondo e il possesso resta a TVB. Ci riprova Ike Iroegbu ma la palla sbatte sul ferro ed esce: finisce 95-97!

Il tabellino

NUTRIBULLET TREVISO BASKET OPENJOBMETIS VARESE 95-97

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Iroegbu 7 (1-13, 1-7), Banks 31 (5-11, 4-7), Faggian 12 (3-4, 2-4), Jantunen 3 (0-2, 1-1), Ellis 10 (4-5); Zanelli 7 (2-2, 1-3), Jurkatamm, Sorokas 20 (5-7, 3-5), Scandiuzzi, Invernizzi 5 (1-1, 1-2). Ne: Pellizzari, Vettori. All.: Nicola

OPENJOBMETIS VARESE: Ross 27 (6-10, 3-6), Brown 18 (1-5, 4-9), Woldetensae 4 (0-1, 1-1), Johnson 23 (2-4, 3-8), Owens 10 (5-7, 0-1); De Nicolao 3 (1-2 da 3), Reyes 3 (0-1, 1-2), Librizzi 5 (1-1, 1-1), Ferrero, Caruso 4 (2-3). Ne: Virginio. All.: Brase

ARBITRI: Lanzarini, Grigioni, Valleriani

NOTE: parziali 21-28, 51-48, 73-72. T.l.: T 14/17, V 21/25. Da 2: T 21/45, V 17/32. Da 3: T 13/28, V 14/30. Rimbalzi: T 34 (13 off., Ellis 13), V 34 (8 off., Owens 9). Assist: T 16 (Zanelli 7), V 15 (Ross 11). Perse: T 12 (Banks 5), V 13 (Ross 6). Recuperi: T 10 (Ellis 4), V 8. Tecnico a Nicola al 25'43" e Ross al 33'49". 5 falli: Woldetensae con tecnico al 34'23" (78-87), Faggian al 39'42" (93-94). Spettatori 4922