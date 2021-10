Nutribullet Treviso Basket: al Palaverde domenica arriva la Openjobmetis Varese

Per la sesta giornata di campionato, la NutriBullet Treviso Basket incontra al Palaverde nella serata di Halloween, domenica 31 ottobre alle 20.45, la Openjobmetis Varese. Alessandro Gentile e compagni saranno particolarmente agguerriti e desiderosi di riscatto. La formazione varesina arriva infatti dalla dura sconfitta casalinga (67-106) contro la UNAHotels Reggio Emilia e attualmente si trova a fondo classifica con 2 punti in compagnia Fortitudo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro. La Nutribullet TVB si è invece rilanciata dopo due sconfitte con un bis di successi consecutivi in trasferta ad Atene e Trento. Con 3 vittorie in 5 gare disputate di campionato, il team di coach Menetti è a quota 6 punti nel gruppone delle quarte. La rosa della NutriBullet Treviso sarà al completo, con capitan Matteo Imbrò in panchina ma non ancora disponibile per tornare in campo.

Il commento dell'ex Tomas Dimsa sul match di Halloween contro Varese: "Siamo consapevoli che contro Varese ci aspetterà una partita difficile, loro avranno voglia di riscatto e daranno tutto, ma allo stesso tempo noi stiamo bene, siamo belli carichi e pronti a dimostrare ancora una volta le nostre capacità. Le due vittorie di fila ci devono dare la giusta spinta, ma sappiamo che l'importante è continuare a lavorare e migliorarci perché possiamo crescere ancora molto. Siamo nella giusta direzione, si tratta di continuare con i progressi domenica e scendere in campo domenica con la faccia giusta per giocare una bella partita di fronte al nostro pubblico."

BIGLIETTI: Capienza sempre al 60%, c'è ancora disponibilità di biglietti per tutti i settori, saranno acquistabili su trevisobasket.it, su vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket fino all'inizio della gara.

SUPERMERCATI MAXì E HALLOWEEN, DOLCI PER I BAMBINI: domenica, in occasione della serata di Halloween al Palaverde, all'ingresso del Palaverde sotto un arco gonfiabile griffato Maxì, i bambini tifosi di TVB che saranno presenti potranno ricevere dalle "streghe" di Maxì Supermercati una confezione di dolci e caramelle!

Ex: In una parentesi nel 2018, Tomas Dimsa ha vestito la maglia di Varese per 8 partite.

Arbitri: Vicino, Attard e Catani

Media: Diretta televisiva su Rai Sport HD (canale 57 dt, 227 Sky) e in diretta streaming su discoveryplus.it, previa abbonamento. Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Treviso Basket che metterà in onda anche le interviste a fine gara.