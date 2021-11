Calcio di Marin a tempo scaduto, il Benetton batte gli scozzesi del Glasgow

Un calcio di Marin regala ai Leoni la vittoria nel sesto turno della United Rugby Championship, che ha riaperto i battenti dopo la sosta di oltre un mese per aver lasciato spazio ai test internazionali. Gli uomini dell’head coach Marco Bortolami battono così 19-18 i Glasgow Warriors sul filo di lana, facendo esplodere l'entusiasmo del pubblico trevigiano.

Il Benetton era passato avanti dopo 35 secondi: Rhyno Smith coglie egregiamente l’ovale il volo, si beve un avversario e con un sontuoso chip kick sorvola l’ultimo difensore, andando a schiacciare in velocità la prima meta del pomeriggio. Marin non riesce a trasformare. Gli ospiti reagiscono subito e al 6′ vanno a segnare con Dempsey. Thompson sbaglia dalla piazzola. La gara stenta a decollare, sin quando Glasgow ottiene una punizione da posizione ottimale e decide di andare ai pali. Thompson converte e i Warriors vanno avanti 5-8 al 19′. Ma i Leoni non si spaventano, vanno subito in touche nei cinque metri dei scozzesi. Dalla rimessa Lamaro è bravo a servire l’accorrente Giovanni Pettinelli che marca la seconda meta dei biancoverdi. Marin è sfortunato e non mira i pali. Il Benetton Rugby continua a imprimere il suo gioco e avanza metri su metri. Glasgow prova a controbattere, ma la difesa degli uomini di Wilson è costretta a commettere diversi falli, allora da posizione centrale i Leoni vanno ai pali. Leonardo Marin è puntuale e porta i suoi compagni sul 13-8. Gli scozzesi non demordono e dal drive successivo vanno in meta con Darge. Thompson trasforma ed ora gli ospiti sono sopra di due lunghezze. Il primo tempo si conclude con Glasgow sopra 13-15.

Ricomincia il secondo tempo e Nemer prende il posto di Pasquali. Al 43′ viene ammonito Lamaro per ripetuti falli dei Leoni. Dalla punizione Thompson centra i pali e Glasgow va sul +5. Poi entra Zuliani per Halafihi. I biancoverdi in inferiorità numerica tengono solidamente e si rintanano nei 22 di Glasgow. Rientra poi Lamaro e si è in 15 vs 15. Girandola di cambi in casa biancoverde con Cannone, Baravalle e Riera per Wegner, Zani e Morisi. Fase di stanca della gara, con i Leoni che non sfruttano delle buone opportunità da rimesse laterali nei cinque metri ospiti. Subentra pure Els per Lucchesi e manca un quarto di sfida. Glasgow compie un fallo in ruck e allora la franchigia trevigiana va ai pali. Leonardo Marin centra il bersaglio e i Leoni vanno sul 16-18. I biancoverdi avrebbero una punizione da sfruttare, ma Marin non mira i pali. Poi entrano Garbisi e Sperandio, i Leoni resistono in difesa e vogliono a tutti i costi la vittoria. Allora recuperano l’ovale con un temuto di Nemer. Poi Glasgow compie due falli in fila e allora i Leoni vanno ai pali. Leonardo Marin è glaciale e sigla il piazzato che fa vincere il Benetton Rugby 19-18. Con questo successo i biancoverdi ottengono 4 gettoni e salgono a 16 punti in classifica.

BENETTON-GLASGOW 19-18

Marcature: 1′ meta Smith, 6′ meta Dempsey, 19′ p. Thompson, 21′ meta Pettinelli, 31′ p. Marin, 33′ meta Darge tr. Thompson; 44′ p. Thompson, 63′ p. Marin, 80′ p. Marin.

Note: 43′ cartellino giallo a Michele Lamaro (BEN). Trasformazioni: Benetton Rugby 0/2 (Marin 0/2); Glasgow Warriors 1/2 (1/2);. Punizioni: Benetton Rugby: 3/4 (Marin 3/4); Glasgow Warriors 2/2 (2/2). Man of the match: Giovanni Pettinelli (BEN).

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Tommaso Menoncello, 12 Luca Morisi (54′ Joaquin Riera), 11 Edoardo Padovani (77′ Luca Sperandio), 10 Leonardo Marin, 9 Dewaldt Duvenage (c) (74′ Alessandro Garbisi), 8 Toa Halafihi (44′ Manuel Zuliani), 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Carl Wegner (53′ Niccolò Cannone), 3 Tiziano Pasquali (40′ Ivan Nemer), 2 Gianmarco Lucchesi (61’Corniel Els), 1 Federico Zani (53′ Tomas Baravalle).

Head Coach: Marco Bortolami.

Glasgow Warriors:

15 Cole Forbes, 14 Kyle Steyn, 13 Sione Tuipulotu, 12 Sam Johnson (c), 11 Rufus McLean (65′ Ollie Smith), 10 Ross Thompson (65′ Duncan Weir), 9 George Horne (52′ Jamie Dobie), 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge, 6 Matt Fagerson (72’Thomas Gordon) , 5 Richie Gray, 4 Rob Harley (52′ Kiran McDonald), 3 Oli Kebble (46′ Enrique Pieretto), 2 George Turner (64′ Johnny Matthews), 1 Jamie Bhatti.

A disposizione: 17 Nathan McBeth.

Head Coach: Danny Wilson.