Treviso nella storia, il Benetton accede alle semifinali di Challenge Cup

Treviso fa la storia del rugby. Per la prima volta la Benetton Treviso raggiunge la semifinale della Challenge Cup battendo i gallesi del Cardiff per 27-23. Ed è anche una prima per tutto il movimento italiano, che iscrive una squadra al gruppo delle migliori quattro in una competizione europea.

Sotto una pioggia a tratti battente sul "Monigo", i "leoni" si sono imposti grazie soprattutto ad una difesa arcigna e quadrata, che ha concesso davvero poco all'avversario. Il Benetton vola così in semifinale, in programma fra 15 giorni, in cui ad aspettarla troverà il Tolone. Sognando lo sprint finale a Dublino.