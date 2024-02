Matt Gallagher è un nuovo acquisto del Benetton rugby

Dopo l’arrivo di Louis Lynagh, in vista della prossima stagione il Benetton Rugby è lieto di annunciare l’ingaggio di Matt Gallagher. Il trequarti inglese di 27 anni ha firmato un contratto che lo legherà alla franchigia biancoverde dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2027. L'estremo britannico è il secondo acquisto della campagna di mercato 2024/2025 del Benetton Rugby. Si tratta di un talento in piena fase di maturazione. Dotato di una spiccata velocità, un ottimo gioco al piede ed una rilevante visione di gioco.

L'estremo, che può giocare anche come ala, è nato a Sidcup in Inghilterra il 26 ottobre 1996. Gallagher si è unito all'Accademia dei Saracens a 14 anni e ha debuttato in prima squadra con la squadra del nord di Londra contro gli Ospreys nella LV Cup 2014/15. Matt si mette in evidenza per le sue qualità tecniche e fisiche e debutta con l'Inghilterra Under 20 nel 2016, vincendo il Mondiale Under 20 con gli inglesi. Ha esordito in Europa nel 2016/17 ed in totale ha segnato 9 mete in oltre 50 presenze con i Saracens, giocando un ruolo importante nel successo della Premiership Rugby del 2019 con i Sarries. Gallagher si è trasferito al Munster Rugby nel 2020 e ha debuttato contro l'Edinburgh Rugby nello United Rugby Championship. Ha siglato la sua prima doppietta di mete con la maglia della Red Army contro i Dragons nel novembre 2020. Con il Munster ha disputato due annate raccogliendo 14 presenze e tre mete. Gallagher è un elemento di talento, con una corsa impressionante e una considerevole accelerazione ovale in mano. Nell'estate del 2022 è tornato in Premiership, aggregandosi alla formazione del Bath con l'intento di mettere in luce tutto il suo potenziale. Matt Gallagher a Bath ha seguito Johann van Graan, suo ex allenatore a Munster. A Bath ha sinora disputato 35 presenze con 8 mete, palesando importanti abilità da finisher. Ora per Matt Gallagher una nuova possibilità di carriera, perché da luglio inizierà la nuova esperienza in Italia alla corte dei Leoni.

«Sono estremamente entusiasta di entrare a far parte del Benetton Rugby. È un grande progetto e non vedo l'ora di farne parte. Il Benetton Rugby ha fatto molto bene nelle ultime stagioni e il rugby italiano sta crescendo molto bene. Il Benetton ha una grande storia di rugby e sta costruendo qualcosa di grande a Treviso. Inoltre, i miei nonni vivono in Trentino e ciò significa che potrò vederli di più, aspetto che la mia famiglia apprezzerà molto. I miei obiettivi per la prossima stagione con il Benetton sono quelli di andare avanti in tutte le competizioni e provare a vincere qualche trofeo. Voglio dare tutto me stesso e inserirmi nella squadra il più rapidamente possibile» ha dichiarato Matt Gallagher, secondo rinforzo dei Leoni in vista della prossima stagione.

«Una squadra che vuole vincere ha bisogno di avere profondità in ciascun ruolo al fine di innalzare costantemente il livello per una sana competizione interna. Gallagher è un giocatore che possiede una forte personalità e caratteristiche tecniche che si differenziano dall’attuale composizione dei numeri 15 oggi in rosa. Le esperienze di Matt in Premiership ed URC fanno di lui un profilo esperto anche nella gestione tattica delle partite, specialmente in condizioni atmosferiche difficili. Inoltre, così come accaduto con Lynagh, ci fa piacere aver inserito in rosa un altro profilo eleggibile per la nostra Nazionale Italiana» il commento del dg biancoverde Antonio Pavanello.