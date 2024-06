Benetton rugby, nell'ultima stagione boom di pubblico al Monigo (+39%) e sui social

Per il Benetton Rugby si è conclusa la stagione sportiva 2023/24. Un’annata storica per il club biancoverde per i risultati ottenuti non solo in campo ma anche al di fuori. Tanti i dati rilevanti a cominciare dalle presenze allo stadio che rispetto alla stagione 2022/23 hanno registrato un incremento del 39% per un totale di 69.252 appassionati biancoverdi ed una media spettatori a partita di 4.616 persone. Ingressi che salgono a 86.126, se si considerano gli impegni ospitati a Monigo quali le gare della Nazionale Italiana U20, la franchigia femminile del Benetton Rugby o ancora le finali del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”. Con un grado di soddisfazione dei fan relativo all’esperienza allo stadio di 9.6 su una scala che vede 10 come punteggio massimo.

Ai numeri dello Stadio Monigo, si aggiungono quelli originati dal centro sportivo de “La Ghirada” e determinati da team building aziendali, corsi di formazione per figure sportive, oltre agli affermati tornei “Città di Treviso” tra minirugby ed under 14 per un totale di circa 40.000 persone. Ancora, analizzando l’intervallo temporale di una stagione sportiva, ossia dallo scorso 1 luglio ad oggi, l’alto grado di affezione tra il Benetton Rugby e la sua fan base è dimostrato anche dal significativo aumento di followers sulle piattaforme social del club.

Sulla pagina Facebook, i Leoni hanno raggiunto 54.708 follower, un aumento del 12%. I dati sono ancora più eclatanti se si osserva Instagram, piattaforma nella quale il club è passato da 49.991 follower a 93.311 che vale un +87%, e Tik Tok dove si registra un +416% rispetto allo scorso luglio per un totale di 49.308 follower. Numeri più limitati, ma pur sempre oltre la media della percentuale di crescita del social di riferimento, su X con un’impennata del 4%.

Aumento evidente anche su YouTube, dove i seguaci ad oggi sono 4.220 (+22%) e LinkedIn 3.330 (+33%). Infine, altri numeri utili a rafforzare l’importante numero di appassionati coinvolti nel pianeta biancoverde arrivano dai canali Whatsapp e Telegram rispettivamente 750 e 1.125 iscritti. E poi ancora gli oltre 10.000 users su Ben TV e 30.000 utenti iscritti alla newsletter Benetton Rugby. Infine, il sito ufficiale dei Leoni ha ricevuto la visita di 658.948 utenti (+52% rispetto alla stagione 2022/2023), mentre l’app ufficiale ad oggi vanta 17.207 users.

Risultati straordinari che hanno consentito al Benetton Rugby di ricevere l'“Elixirr Innovation Award”, premio istituito questa stagione dallo United Rugby Championship e volto a premiare il club che si è distinto maggiormente nella propria strategia digitale volta al coinvolgimento dei tifosi, rompendo di schermi e riuscendo a convertire l’utente online in cliente fisico e frequentatore del giorno gara.

«Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti quest'anno, dati che testimoniano la crescita esponenziale del nostro club sulle piattaforme digital e non solo. Questo sviluppo non è avvenuto per caso, ma è il frutto di un lavoro intenso e coordinato, in grado di cogliere le opportunità offerte dal mondo digitale per trasformarle in una strategia vincente. La nostra presenza online è stata potenziata attraverso campagne mirate, contenuti di alta qualità e un coinvolgimento costante dei nostri fan. Abbiamo sfruttato al meglio le potenzialità dei social media, del nostro sito web, dell’app e di ogni nostro altro touchpoint digitale per creare una comunità attiva e appassionata. Grazie a queste iniziative, siamo riusciti non solo ad ampliare la nostra base di tifosi, ma anche a rafforzare il legame con i nostri sostenitori storici. Il premio ricevuto dall’URC rappresenta un riconoscimento prestigioso del nostro impegno e della nostra capacità di innovazione. Guardiamo al futuro con entusiasmo e fiducia, consapevoli che questo è solo l'inizio di un percorso che ci porterà a nuovi successi e a nuove sfide da affrontare. Continueremo a investire nel digitale, ad ascoltare i nostri fan e a innovare, mantenendo sempre alta l'asticella della qualità e dell'eccellenza» il commento di Federico Arigano, responsabile comunicazione del Benetton Rugby.

Il direttore generale Antonio Pavanello ha concluso dicendo: «Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati ottenuti in questa stagione, risultati che testimoniano il successo del nostro club sia dentro che fuori dal campo. Questo successo è il frutto di un lavoro collettivo che ha visto il coinvolgimento e la dedizione di giocatori, staff, addetti ai lavori, tifosi e dell'intera comunità. Sul campo, i nostri giocatori hanno dimostrato un impegno e una determinazione eccezionali, raggiungendo traguardi importanti e regalando emozioni indimenticabili ai nostri tifosi. Le performance sportive di alto livello hanno contribuito a rafforzare la nostra posizione e a incrementare il prestigio del club. Fuori dal campo, abbiamo registrato una crescita costante del numero di persone che frequentano lo stadio. Questo è il risultato di un impegno continuo nel migliorare l'offerta in termini di match day experience, rendendo ogni partita un evento unico e coinvolgente per ogni tipologia di tifoso. Le nostre iniziative per migliorare i servizi, l'accoglienza e l'intrattenimento hanno reso lo stadio un luogo sempre più attraente per i nostri sostenitori. Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi della crescita dell'entusiasmo attorno alla squadra, dimostrato anche dall'incremento della nostra fan base digitale. La nostra strategia di comunicazione ha portato a un coinvolgimento maggiore dei tifosi, creando una comunità digitale attiva e appassionata. Questo ha permesso di avvicinare ancora di più i fan alla squadra, rendendoli parte integrante del nostro viaggio. Continueremo a lavorare con la stessa dedizione per mantenere e superare questi standard, con l'obiettivo di regalare ancora più soddisfazioni ai nostri tifosi».​

