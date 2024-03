Benetton, meta sul filo di lana: battuti gli irlandesi del Connacht

Lo stadio di Monigo tutto esaurito ha salutato oggi, 30 marzo, un successo d'oro per il Benetton Rugby che sconfigge, con un ultima azione travolgente, gli irlandesi del Connacht Rugby nel round numero 13 dello United Rugby Championship.

La partenza dei Leoni è ottima, con i biancoverdi che fanno la differenza in mischia e creano un’ottima piattaforma sui cinque metri irlandesi. L’ovale arriva dalle parti di Umaga che apre alla perfezione per la corsa di Ignacio Mendy che sull’out destro vola in meta indisturbato. Umaga è molto bravo a centrare i pali da posizione laterale. Connacht reagisce subito, ma la difesa dei Leoni è encomiabile. Ribaltamento di fronte e punizione per i biancoverdi. Jacob Umaga non sbaglia e Leoni avanti sul 10-0. L’intensità della gara è elevata e Lamaro è costretto a uscire per un colpo al volto. Subentra per lui Lorenzo Cannone. Connacht riesce a sbloccarsi con la meta in posizione centrale concretizzata dalla corsa di Niall Murray e Carty trasforma. Il primo tempo si chiude quindi sul 10-7 per Snyman e compagni.

Inizia il secondo tempo e Carty sbaglia un piazzato da buona posizione. Arrivano altri cambi per coach Bortolami: Bernasconi e Uren per Nicotera e Garbisi. I Leoni hanno buone opportunità, ma manca l’ultimo passo per piazzare la seconda meta del pomeriggio. Intanto è il turno di Spagnolo per Gallo e cambia tutta la prima linea con Pasquali per Zilocchi. Mancano venti minuti e il punteggio è in bilico. C’è anche spazio per Ruzza al posto di Niccolò Cannone. I Leoni guadagnano un’ottima punizione con il tenuto di Bernasconi e vanno ai pali. Jacob Umaga non sbaglia dalla piazzola e segna i primi tre punti del secondo tempo. Gli irlandesi non demordono e risalgono subito la china con la meta da pick and go di Bolton. Carty trasforma e Connacht avanti 13-14 quando mancano cinque minuti. Altri cambi: Albornoz e Fekitoa per Smith e Menoncello. Nel finale i Leoni riescono a sfondare: Fekitoa apre per Alessandro Izekor che aziona le ruote motrici e travolge tutti, andando a schiacciare la meta della vittoria. Umaga sbaglia la trasformazione, ma poco cambia: il Benetton Rugby vince 18-14 e ottiene un successo di platino per ritornare in zona playoff.

Marcature: 5′ meta Mendy tr. Umaga, 15′ p. Umaga, 32′ meta Niall Murray tr. Carty; 68′ p. Umaga, 73′ meta Bolton tr. Carty, 79′ meta Izekor.

Note: Trasformazioni: Benetton Rugby 1/2 (Umaga 1/2); Connacht 2/2 (Carty 2/2). Punizioni: Benetton Rugby 1/1 (Umaga 1/1); Connacht Rugby 0/1 (Carty 0/1). Man of the match: Ignacio Brex (BEN).

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith (75′ Tomas Albornoz), 14 Ignacio Mendy, 13 Tommaso Menoncello (71′ Malakai Fekitoa), 12 Ignacio Brex, 11 Onisi Ratave, 10 Jacob Umaga, 9 Alessandro Garbisi (45′ Andy Uren), 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (25′ Lorenzo Cannone), 6 Alessandro Izekor, 5 Eli Snyman (C), 4 Niccolò Cannone (64′ Federico Ruzza), 3 Giosué Zilocchi (59′ Tiziano Pasquali), 2 Giacomo Nicotera (48′ Bautista Bernasconi), 1 Thomas Gallo (55′ Mirco Spagnolo).

Head Coach: Marco Bortolami.

Connacht Rugby:

15 Tiernan O’Halloran , 14 Diarmuid Kilgallen (16′ Shayne Bolton), 13 David Hawkshaw, 12 Cathal Forde (53′ Shane Jennings), 11 Andrew Smith, 10 Jack Carty (C), 9 Michael McDonald (45′ Colm Reilly), 8 Paul Boyle (60′ Jarrad Butler), 7 Shamus Hurley-Langton, 6 Cian Prendergast, 5 Joe Joyce (1′ Darragh Murray, 11′ Joe Joyce, 53′ Darragh Murray), 4 Niall Murray, 3 Jack Aungier (53′ Sam Illo), 2 Dave Heffernan (68′ Eoin De Buitlear), 1 Jordan Duggan (53′ Denis Buckley).

Head Coach: Pete Wilkins.