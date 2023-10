Calcio Serie D, colpo corsaro del Treviso a Portogruaro

Vittoria nel pomeriggio di oggi, 8 ottobre, per due a zero in esterna grazie alle reti su Gnago (su rigore) e Arcopinto. I biancocelesti salgono così al quinto posto nel girone C. E domenica al Tenni arriva la capolista Mestre