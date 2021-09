Spigariol, Tunzi e Bettin si laureano campioni provinciali

Domenica la bocciofila Boschetto Villorba ha organizzato i Campionati Provinciali a coppia per la categoria C ed Individuale per la categoria B, a cui hanno partecipato numerosi atleti portacolori delle società della Marca. Le fasi finali si sono disputate nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Nobel di Villorba alla presenza di una splendida splendida cornice di pubblico.

Il neo campione provinciale della categoria B è Andrea Bettin portacolori della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto superando nella finale Sandro Garutti alfiere della Furlan Artico Omo di Motta di Livenza, 3° Franco Cenedese (Ponte di Piave), 4° Giuliano Busato (Furlan Artico Omo), 5° Armando Criveller (Ponte di Piave. Nella coppia categoria C si sono laureati Campioni Provinciali Alberto Spigariol e Michele Tunzi della Bredese di Breda di Piave superando Giuseppe Rossi e Giuseppe Graziano della San Bartolomeo di Treviso, al terzo posto Colleoni Giusto e Armando Stefan della Boschetto Villorba, ha diretto il signor Pompeo Rossetto di Breda di Piave.

ALESSANDRO SCANTAMBURLO SUL PODIO NEL TROFEO TURRI A PREDAZZO

Domenica presso il bocciodromo dello Sporting Center di Predazzo (Trento) la bocciofila Predazzo ha organizzato il “Trofeo Adriano Turri “ tradizionale gara regionale Individuale per le categorie A/B/C/D. La gara vista la stagione turistica, ha visto la partecipazione di diversi giocatori provenienti dalle regioni, Veneto,Trentino Alto Adige,Lombardia, Marche,Emilia Romagna. La finale per aggiudicarsi l’ambita vittoria si è disputata tra due giovani Umberto Campagnolo alfiere veronese Vigasio-Villafranca e Alessandro Scantamburlo portacolori trevigiano della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto, la vittoria dopo un piacevole partita, è andata ad Umberto Campagnolo che conquista il Trofeo Turri, 2° Alessandro Scantamburlo, (Concordia Moglianese, Treviso), al terzo posto Cristina Paruta (Bocciofila Merano,Bolzano), 4° Remo Faccini (Bocciofila Villa Pomese, Mantova), al quinto posto Luciano Battilana (Azzurralpina di Caerano di S. Marco, Treviso), il giovanissimo Alessio Boschiero (Concordia Moglianese, Treviso), Bruno Brigadoi (Bocciofila Predazzo,Trento),Antonio Candiracci (Circolo Bocciofilo Cartiere Milani, Ancona), ha diretto il signor Ewald Paller di Trento.