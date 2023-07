Treviso per due giorni capitale delle bocce

Un week end, quello del 22 e 23 luglio, che porterà in provincia di Treviso il gotha del boccismo Italiano per la disputa di due manifestazione di bocce “raffa” di altissimo livello. Sabato il 1° Trofeo BCC Pordenone e Monsile organizzato dalla bocciofila Bredese di Breda di Piave e domenica il memorial Silvano Guerra organizzato dalla bocciofila Olimpia di S. Maria del Rovere. Sessantaquattro gli atleti provenienti da sette regioni e 19 province, ammessi rigorosamente di categoria A, sia al sabato che alla domenica, che si presenteranno nei bocciodromi della Marca per le eliminatore per poi disputare le partite di finale nelle corsie delle due società organizzatrici. Gli appassionati, giocatori e giocatrici delle categorie B e C, potranno seguire i propri beniamini durante le eliminatorie nei bocciodromi di Villorba, Ponte di Piave, Mogliano, Breda di Piave e S. Maria del Rovere. Tra i partecipanti spiccano i nomi dei primi tre giocatori del ranking Italiano, il pluricampione Mondiale Gianluca Formicone della società Vigasio Villafranca Verona, Giuliano Di Nicola della S. Angelo Montegrillo di Perugia, Alfonso Nanni della Vigasio Villafranca, la squadra completa campione d’Italia, la veronese Vigasio- Villafranca, ed i vice campioni d’Italia della Caccialanza di Milano con Marco Luraghi, Luca Viscusi, Tommaso Gusmeroli, ma ci saranno anche alcuni trevigiani tra questi i portacolori della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto Giuseppe e Pasquale D’Alterio, ed i giocatori delle società organizzatrici Vincenzo Capano, Luigino Colzato, Michele Pillon, Giovanni Stefanello per la Bredese e Ulisse Binda, Mauro Ferrandi, Christian Marzocchi per l’Olimpia. A dirigere la manifestazione l’arbitro internazionale Riccardo Antolini di Ferrara.