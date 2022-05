Terzo Memorial Olindo Camolei di bocce

Al 3° memorial Olindo Camolei, gara nazionale di bocce “raffa” alto livello, organizzata dalla bocciofila Olimpia di Santa Maria Del Rovere, domenica 5 giugno saranno 64 gli atleti al via da 6 regioni e dalla Repubblica di San Marino. Sei i bocciodromi che al mattino ospiteranno i giocatori per le eliminatorie, quello della società organizzatrice, l’Olimpia di Santa Maria del Rovere, il Dlf Cortesissima, Preganziol, Bredese, Boschetto Villorba e San Bartolomeo mentre le semifinali e finali avranno luogo nella sede della società organizzatrice in Via Meneghetti.

Tra gli atleti spiccano i nomi di Luca Viscusi della Caccialanza di Milano, attualmente secondo nel ranking nazionale, che disputerà le eliminatorie al DLF Cortesissima, poi il bresciano Mattia Visconti terzo nel ranking, eliminatorie all’Olimpia, Giuseppe D’Alterio della Giorgione3villese che calcherà le corsie della Bredese. Tra i papabili alle semifinali anche il portacolori dell’Olimpia Mauro Ferrandi, Giuseppe Miloro del Montegridolfo, Umberto Campagnolo del Vigasio-Villafranca, Nicola Buson Jolly Bolzano, Patrik Corò della Ai Tre mulini. Dirigerà l’incontro Giovanni Amos Muschieri di Oristano.