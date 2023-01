Iroegbu-Sorokas show: Treviso risorge e fa il colpaccio a Brescia (80-81)

Dopo la deuldente prova di sette giorni fa con Trieste al Palaverde chi avrebbe giocato un euro su una vittoria a Brescia? Detto fatto. La Nutribullet regge l'urto della più quotata Germani e la batte in volata per 80-81, grazie alla grande prova di Iroegbu e Sorokas (24 e 16 punti rispettivamente, con il primo a segnare il canestro della vittoria). La Tvb, complici anche i risultati degli altri campi, resta pienamente in corsa per la salvezza. Domenica prossima al Palaverde arriva Tortona. La classica vede Tvb a quota 12 punti con Scafati, Napoli e Verona, a 10 punti Reggio Emilia. A 14 Brescia, Brindisi, Sassari e Trieste. Una sorta di rebus,

LA CRONACA

Nella giornata di apertura del girone di ritorno, la Nutribullet Treviso Basket scende in campo sul parquet del PalaLeonessa per la sfida alla Germani Brescia. Per la palla a due, coach Alessandro Magro schiera in campo Cournooh, Della Valle, Moss, Gabriel e Burns. I 5 titolari di TVB, invece, sono Banks, Iroegbu, Jurkatamm, Jantunen e Cooke. Le mani sono un po’ fredde in avvio di match: sblocca il punteggio un appoggio di Moss (2-0). Iroegbu risponde con il jumper, ma Della Valle in penetrazione realizza facile il 4-2. Cooke pareggia a quota 4, mentre Della Valle mette immediatamente le cose in chiaro con il secondo canestro consecutivo (6-4). Jurkatamm è l’autore della prima tripla, seguito dai punti di Cournooh e Jantunen per l’8-9. Della Valle non ha intenzione di fermarsi e infamma la retina anche dai 6.75 per il controsorpasso, mentre Jantunen conquista un giro in lunetta importante per mantenere il ritmo (11-10). All’appoggio di Moss da seconda occasione, replicano Banks e Iroegbu per il 13-14. Appena entrato, Massinburg fa 2/2 a cronometro fermo – Iroegbu compatta a quota 15 pari. Della Valle, Iroegbu e Nikolic portano il punteggio sul 23-18 che chiude il primo tempo.

La tripla con fallo di Zanelli accende i ragazzi di coach Marcelo Nicola, che si riportano invantaggio con il canestro dalla lunga distanza di Iroegbu: 23-25. Sorokas allunga a 9-0 il parziale trevigiano, che si interrompe grazie alla penetrazione di Massinburg (25-27). Iroegbu continua a macinare punti, mentre dall’altra parte è Laquintana a provare a scuotere i suoi con 4 punti consecutivi, intervallati solo dalla bomab di Sorokas per il 29-31. Jantunen in tap in e Della Valle dalla lunetta ottengono il 31-33, mentre Odiase da una parte e Jantunen dall’altra piazzano le due stoppate che consentono a Cournooh di appoggiare il 33 pari. L’alley oop di Della Valle per Odiase infiamma il PalaLeonessa, ma in uscita dal time out sono subito liberi per Leonardo Faggian (35-34). Le formazioni vanno negli spogliatoi sul 39-36 dopo i punti di Della Valle, Banks e Odiase.

Cournooh dall’angolo punisce subito la difesa avversaria, ma TVB trova il 42-38 grazie alla schiacciata di Jantunen. Il minibreak firmato Burns e Massinburg forza il time out di TVB, ma Gabriel piazza la tripla che porta i suoi in doppia cifra di vantaggio per la prima volta nel match (50-38). Ferma la striscia avversaria Iroegbu dalla linea della carità, ma i canestri dalla lunga distanza di Gabriel e Massinburg firmano il +16 di Brescia (56-40). Banks prova a dare una scossa al team trevigiano e il contropiede guidato da Jantunen si chiude con l’appoggio di Jurkatamm per il 56-44. Il controparziale del team ospite resta vivo grazie al 2/2 di Jantunen, mentre è Cournooh a trovare il 58-46 per la Leonessa. A Banks che trova la via del canestro per il nuovo -10, replica Gabriel con la schiacciata in contropiede del 60-48. Giro in lunetta per Sorokas e tripla di Zanelli per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio (60-53). Dopo un altro fallo in attacco da parte di Brescia, Sorokas sale di nuovo in cattedra con l’appoggio e la bomba di Banks mette il sigillo sul -2 (60-58). Della Valle e Iroegbu dalla lunetta firmano il 62-60 dopo 30 minuti di gioco.

É Faggian dalla rimessa l’autore del 62 pari e del canestro e fallo che riporta in vantaggio Treviso, per la prima volta nel secondo tempo (62-64). Massinburg risponde dai 6.75 e il giro in lunetta di Laquintana regala alla formazione di casa un sospiro di sollievo – 66 a 64. Sorokas realizza il jumper, ma Cournooh da 3 firma il 69-66. All’appoggio di Banks, replicano Burns e Gabriel con le schiacciate per allungare sul 73-68. Dopo una serie di errori è ancora Sorokas servito da Banks a sbloccare il punteggio per Treviso, 73-70. Faggian subisce un importante fallo in contropiede ma è costretto a lasciare il campo per infortunio e Iroegbu al suo posto (1/2) – a cui seguono due inchiodate di Odiase per il 77-71. A 1.21 dal termine la tripla di Iroegbu riporta TVB a 1 solo possesso di svantaggio, ma la tripla di Jantunen per il pareggio a 15 secondi dalla fine gira sul ferro ed esce (77-74). Zanelli manda immediatamente in lunetta Gabriel che fa 1/2 e a poco meno di 9 secondi dalla fine Massinburg commette fallo sul tiro da 3 di Sorokas (3/3), 78 a 77. Il fallo immediato questa volta è su Massinburg che con i 2 liberi a segno riporta i suoi a +3 (80-77). Brescia manda in lunetta Iroegbu a 6.5 secondi dalla sirena: 2/2, 80-79. Coach Magro sfrutta l’ultimo time out per avere la rimessa in zona d’attacco, ma Iroegbu inteccetta il pallone e segna in contropiede l’80 a 81 che chiude il match.

GERMANI BRESCIA - NUTRIBULLET TVB 80-81

Germani: Cournooh 12 (3/4, 2/5), Della Valle 19 (3/4, 2/5), Moss 4 (2/4), Gabriel 11 (2/2, 2/7), Burns 4 (2/2, 0/1); Massinburg 15 (1/3, 3/5), Nikolic 2 (1/2), Taylor 0 (0/2 da 3), Odiase 8 (4/8), Laquintana 5 (1/2, 0/4), Akele 0 (0/1, 0/2). Ne: Ghidini. All.: Magro

Nutribullet: Iroegbu 24 (3-7, 3-6), Banks 13 (4-7, 1-5), Jurkatamm 5 (1-3, 1-2), Jantunen 9 (3-4, 0-2), Cooke 2 (1-7); Sarto, Zanelli 7 (2-3 da 3), Sorokas 16 (4-5, 1-4), Faggian 5 (2-2). Ne: Vettori, Simioni. All.: Nicola

ARBITRI: Rossi, Galasso, Bartolomeo

NOTE: parziali 23-18, 39-36, 62-60. T.l.: BS 15/17, TV 21/31. Da 2: BS 19/32, TV 18/35. Da 3: BS 9/31, TV 8/22. Rimbalzi: BS 6+26 (Gabriel 7 dif., Burns 1+6), TV 10+28 (Jantunen 4+8). Assist: BS 20 (Corunooh 6), TV 16 (Banks e Iroegbu 4). Perse: BS 15 (Della Valle e Cournooh 4), TV 19 (Iroegbu e Jantunen 4). Recuperi: BS 10, TV 8. 5 falli: Burns al 37'13" (73-68).