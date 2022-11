Eccellenza, il Treviso cade con lo United Borgoricco Campetra e perde la vetta solitaria della classifica

TREVISO - UNITED BORGORICCO CAMPETRA

Marcatori: pt 44′ Tescaro; st 28' Pasha, 40' Barichello.

Treviso: Lombardi, Shukolli, Salviato, De Poli (Soncin 32′ st), Boscolo Berto, Stefani (Marinello 48′ st), Granati (Chin 45′ st), Masoch, Sottovia, Fabiano (Pasha 25′ st), Marcolin, All. Cunico.

United Borgoricco Campetra: Papagno, Girardi (Marangoni 40′ st), Galliot (Sessi 21′ st), Fighera (Volpato 25′ st), Scappin, Antonello, Sartori, Vasic, Cappella (Barichello 30′ st), Chinellato, Tescaro (Torregrossa 38′ st), All Bertan.

Arbitro: Marinoni di Lodi (assistenti Tinazzo di Rovigo e Zanin di Vicenza).

Note: ammoniti Granati, Stefani Antonello e Masoch. Recuperi pt 0', st 4'. Spettatori: 700.

Cade ancora il Treviso che certifica nuovamente il momento no, perdendo 2-1 al Tenni con lo United Borgoricco Campetra il big match di giornata. I biancocelesti perdono il secondo incontro di fila nonostante il ritorno di Enrico Cunico in panchina dopo la squalifica. Gli ospiti passano in vantaggio a fine primo rete con la rete di Alessandro Tescaro, il Treviso reagisce e pareggia al 28' della ripresa con Patrick Pasha. I biancocelesti puntano al colpaccio ma a cinque dalla fine Barichello gela i 700 del Tenni segnando il gol del 2-1 finale. In classifica il Treviso, un punto in quattro partite, viene raggiunto in vetta dalla Calvi Noale e dal Portomansuè, entrambe vittoriose. Domenica prossima i biancocelesti faranno visita al fanalino di coda Robeganese.