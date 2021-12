Lega Amatori Calcio Treviso, la situazione dei campionati

La situazione dei vari Campionati della Lega Amatori Calcio Treviso a Natale.

Serie A: nessuna sorpresa dopo aver vinto l’ultimo campionato e aver ben figurato ai campionati europei per amatori ad Atene il San Giuseppe si conferma al comando della serie A.

Serie B1: una sorpresa in testa al girone con pieno merito si trova il Rustignè squadra nuova arriva dal campionato di Oderzo e con risultati di gran rilievo un solo pareggio e tante vittorie piuttosto “rotonde”.

Serie B2: il San Cipriano si conferma squadra quadrata e di livello pronta a fare il salto in serie A, di rilievo la new entry Pedale DOC Ceggia e la Polisportiva Don Bosco, un augurio di pronta ripresa per il Santa Maria del Sile ancora al palo.

Serie B3: ASD GSA Contea dopo aver vinto le prime sette partite è stata sconfitta dalla seconda in classifica il Santa Bertilla.

Over35: per il momento troviamo al comando il Rovere che sta dando vita ad un testa a testa con lo United Lovadina squadra abituata a primeggiare tra gli amatori e che quest’anno ha scelto di trasferirsi tra gli over35.

Over 40 girone 1: una sorpresa il RSP Bulls si trova meritatamente in testa al proprio girone dopo aver regolato i pluricampioni del Tezze, da segnalare anche l’ottimo campionato della società Amatori Treviso.

Over 40 girone 2: al comando troviamo il Negrisialevada, che si troverà sicuramente a duellare con il Caorle per il primato del proprio girone, segnaliamo ancora ferma a zero punti l’Audace San Donà.

Over 40 girone 3: percorso netto per le Fiamme 93 6 partite e sei vittorie, alle spalle dei finanzieri troviamo il favorito Porcellengo ed una compagine tosta come il QuintoSantaCristina.

Serie A

Risultato gar e di recupero :

Briana 2.0 Filo d'erba Marcon 1-2 ASD Marca 96 San Giuseppe 1-3 Calcio Amatori Fossalta CA. Canizzano - MG Sabbiature 2-3

CLASSIFICA P.ti G V N P GF GS DR San Giuseppe 21 9 6 3 0 22 6 16 Real 24 Visnadello 17 9 5 2 2 19 12 7 Filo d'erba Marcon 17 9 5 2 2 11 13 -2 Aston Villa Guidini Zero Branco 16 9 4 4 1 16 12 4 Calcio Amatori Fossalta 13 9 4 1 4 16 20 -4 ASD Calcio Amatori Susegana 11 9 3 2 4 16 14 2 New Age Marcon 11 9 2 5 2 20 18 2 CA. Canizzano - MG Sabbiature 7 9 2 1 6 8 16 -8 ASD Marca 96 5 9 1 2 6 9 17 -8 Briana 2.0 5 9 1 2 6 11 20 -9

Provvedimenti disciplinari:

Giocatori in diffida per TERZA amm .: Cavalluzzi Piero (New Age Marcon) – Piovesan Riccardo (ASD Marca 96)

CAMPIONATO MARCA TREVIGIANA

Serie B girone 1

Risultato gare di recupero:

Real Priula Rustignè 1980 0-9 ASCA Ponzano ASD NegrisiaLevada 4-1 ASD. Amatori San Polo GSR Lovadina 1-1

Gar a da recuperare:

CA. Varago ASD. AC. Mareno Rinviata 2022