Treviso Calcio: confermato Abcha e preso Granati dal Mestre

Un altro colpo di mercato per il Treviso Fbc 1993. La prossima stagione a vestire i colori biancocelesti ci sarà anche Tiberio Granati, classe ‘96, ultime due stagioni a Mestre in serie D. Granati è un esterno d’attacco. Arriva poi una conferma importante per la rosa che sarà messa a disposizione di mister Migliorini. Anche per la prossima stagione, infatti, il difensore centrale Momo Abcha, classe ’91, giocherà a Treviso nel campionato di Eccellenza.