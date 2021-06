Primo colpo dal mercato per il Treviso Calcio: ecco l'attaccante Fabiano

Il classe '84 arriva dal Mestre in serie D (10 reti). Nella sua carriera ha maturato una vasta esperienza in serie C1, C2 e anche quattro anni in B con Venezia e Pro Vercelli

Il Treviso Fbc 1993 ha annunciato che l’attaccante Gianni Fabiano, classe ’84, la prossima stagione vestirà la maglia biancoceleste. Fabiano arriva dal Mestre in serie D (10 reti). Nella sua carriera ha maturato una vasta esperienza in serie C1, C2 e anche quattro anni in B con Venezia e Pro Vercelli.

“Con questo ingaggio comincia il nostro mercato guardando al prossimo campionato di Eccellenza. Il giocatore non ha certo bisogno di presentazioni ed è uno di quelli che viene scelto per le doti tecniche e umane – spiega Luigi Sandri, presidente Treviso Fbc 1993 – sarà fondamentale anche per il nostro gruppo di giovani che considero all’altezza della nuova categoria”.

“Fabiano è un giocatore importante e lo sarà anche per noi – aggiunge mister Gianni Migliorini – E’ un grande acquisto e mi complimento con la società biancoceleste che si sta muovendo come mi aveva anticipato. Condivido, inoltre, la gioia dei nostri tifosi per il salto in Eccellenza che ci regalerà una stagione intensa e ricca di emozioni”.

“Per noi consorziati la promozione in Eccellenza è una gioia e soprattutto un risultato che cercavamo al pari della costituzione della scuola calcio e dell’implementazione di nuovi progetti sportivi come la realizzazione di un impianto in erba sintetica”. Così Marco Pinzi, presidente di Treviso Siamo Noi saluta le novità di queste ore. Martedì sera l’incontro al Tenni di Treviso Siamo Noi era servito per fare il punto della situazione di progetti concretizzati e in cantiere.

“Complimenti anche alla società che è partita nel mercato con un botto non da poco acquistando il capitano del Mestre – conclude Pinzi – E’ chiaro che questo Treviso potrà farci divertire anche nella categoria superiore grazie ad un gruppo che saprà fare la differenza”.