Nasce il nuovo canale youtube Treviso Fbc 1993. L’ideale inaugurazione domenica prossima con la prima diretta tra Julia Sagittaria e Treviso Ac. Il canale poi ospiterà interviste, highlights, commenti. L’iniziativa è stata voluta dallo sponsor dei biancocelesti Q Bell, marchio di riferimento per le smart tv. A commentare la gara Luca Pinzi e alcuni ospiti. «La comunicazione è importante e vogliamo in questi mesi di difficoltà per i nostri tifosi proporre alcune soluzioni –spiega Gigi Sandri, presidente del Treviso Ac– Certamente le tecnologie aiutano e quindi stiamo spingendo sull’implementazione della nostra presenza sui social e non solo. Un grazie di cuore poi va ai professionisti e consorziati che ci stanno supportando in questo: un plauso ad esempio a Bruno De Martin di Foto Stampa per il generoso lavoro e l’alta qualità che sa esprimere con i suoi scatti da professionista».

MULTIBIGLIETTO. Entra nel vivo la Campagna Treviso Fedeltà Biancoleste. Ci sarà tempo fino a domenica, solo in prevendita, per acquistare il nuovo multi biglietto. Questo garantirà un posto assegnato in Tribuna Centrale Coperta, fino ad esaurimento, per le prossime 4 partite casalinghe consecutive. Basterà recarsi allo stadio Tenni presso la segreteria ed acquistare il nuovo multi ticket, dal martedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 19 e domenica dalle 9,30 alle 12,30.

L’INIZIATIVA FEDELTA’. Non mancherà nemmeno una sorpresa per chi acquisterà due biglietti multipli: in omaggio la nuova sciarpa del Treviso Ac.