Regalo di Natale per il Treviso Calcio: sotto l'albero ecco Davide Pizzolato

Sotto l'albero di Natale il Treviso Ac. trova un nuovo centrocampista. La squadra allenata da mister Cunico, infatti, potrà contare anche sull’apporto di Davide Pizzolato, classe ’98, proveniente dalla Luparense (serie D). Il nuovo centrocampista biancoceleste è cresciuto nei settori giovanili del Vicenza e del Cesena. L'anno scorso militava a Este in serie D.

La società Treviso Ac. non chiude però ancora il mercato invernale: “Stiamo rinforzando la rosa per portarla ad una completezza dei reparti con l'auspicio di essere pronti e nuovamente competitivi al ritorno in campo – sottolinea il direttore sportivo Livio Glerean che spiega anche come si stia lavorando in prospettiva – Si tratta di nuovi inserimenti che vanno appunto guardati in prospettiva. Il mercato per questo non si chiude perché l'eventuale inserimento di giovani di qualità in rosa è da leggere nel programma di rafforzamento della squadra pensato in un programma pluriennale”.