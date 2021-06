Festa in casa del Treviso Fbc 1993: la squadra è stata promossa in Eccellenza

Il Treviso Fbc 1993 è stato promosso nel campionato di Eccellenza per la stagione 2021/2022. Ad annunciarlo il Comitato Regionale Veneto nel suo odierno comunicato ufficiale n. 95. “Per noi è una promozione conquistata sul campo grazie ai risultati di questi ultimi due anni che hanno visto di fatto la disputa regolare di un solo campionato – sottolinea Luigi Sandri, Presidente di Treviso Fbc 1993 – Il sogno della promozione è diventato realtà e non ci vede impreparati. Il valore della nostra rosa è già all’altezza della nuova categoria sebbene ora ufficialmente si apre la nostra campagna acquisti per costruire una squadra che sia ancora più competitiva”.

In queste settimane il Treviso Fbc 1993 non aveva lesinato energie per portare in campo un altro progetto considerato determinante per l’ambiente e per i consorziati di Treviso Siamo Noi: “L’altra grande soddisfazione a tinte biancocelesti è la nascita della nostra Scuola calcio e la riorganizzazione di un settore giovanile sulla base di professionalità con esperienza nazionale ed internazionale che faranno sicuramente bene a Treviso – aggiunge Sandri – Ora tutti concentrati per regalare ai nostri tifosi una stagione davvero eccellente”.