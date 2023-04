Treviso in serie D, Zaia a giocatori e staff: «Ora non fermatevi qui»

«Dopo 12 anni il Treviso Calcio torna in serie D. Non è uno scudetto, ma un risultato sportivo centrato con determinazione per il quale rivolgo alla società, ai tecnici, agli atleti, i miei più sinceri complimenti». Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta la promozione alla serie superiore del Calcio Treviso, per oltre un decennio rimasto nel limbo delle serie inferiori regionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«I biancocelesti, sempre amati e mai abbandonati dagli appassionati trevigiani – prosegue il Governatore – hanno attraversato un lungo e difficile momento di difficoltà societarie e sportive, paradossalmente iniziato dopo il campionato di serie A conquistato attraverso alcune decisioni disciplinari della Fgci, ma con pieno merito. Come spesso accade nella vita, ci si mette un attimo a cadere e tanto tempo a rialzarsi. Si sono rimboccati le maniche, hanno prima resistito all’oblio e poi faticosamente costruito un nuovo futuro più che mai meritato. L’augurio è ora che non si fermino qui».