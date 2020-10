Campionati italiani, bronzo nell'otto per gli Ospedalieri Canottaggio Treviso

Ottime prestazioni ai Campionati Italiani degli equipaggi della Ospedalieri Canottaggio Treviso con un bronzo conquistato nell’otto, risultato mai ottenuto dalla Società trevigiana, guidati dai tecnici Salvadori e Zanatta i magnifici otto: M.CAMPIGOTTO-A.MARTINO-F.ZANATTA-E.GATTI-E.ZANATTA-E.SALVADORI-F.PEGORER-A.MOLENA timoniere: M.PEGORER. Grande prestazione anche nel singolo categoria ragazze con l’ottimo 10° posto assoluto di Marta CAVICCHIA, anche i 4 di coppia si sono comportati molto bene centrando le finali con M.PEGORER-F.GAVA-E.LUZI-G.FUSCO-M.ZANINI-T.TESSER-L.SLONGO-E.TOGNOLO, in chiusura arriva anche il brillante 8° posto nel singolo Junior con F.PEGORER. Risultati che fanno ben sperare in vista dell’ultimo appuntamento stagionale che si terrà il 25 ottobre a Bardolino dove la flotta della Ospedalieri vogherà per ottenere ancora dei risultati di prestigio.

