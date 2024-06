Treviso mette la sveglia all'alba, in tremila di corsa per la "5 alle 5"

Tra gli iscritti c’è anche nonno Mario, classe 1939, 85 anni da compiere a novembre. La “5 alle 5” promette un’alba di passione e divertimento. Un inizio di giornata da ricordare: prima la corsa, poi la colazione sulle Mura. L’edizione è l’ottava. I numeri sono da primato: tremila i runners e camminatori che venerdì 14 giugno prenderanno parte all’ormai tradizionale corsa in orario antelucano ideata e gestita da Salvatore Bettiol e dallo staff della Mezza di Treviso. Per la “5 alle 5” è un record assoluto: mai, neppure prima della pandemia, si era arrivati a questo livello di partecipazione. Tra gli iscritti c’è anche il sindaco Mario Conte.

La partenza avverrà alle 5 in punto dal Bastione San Marco, sulle mura. Il percorso - 5,6 chilometri messi in sicurezza dai volontari del Ser - si svilupperà nel cuore del centro storico, andando da Borgo Cavour a Piazza dei Signori, dalla Pescheria alla zona delle riviere, da Corso del Popolo al Duomo, per poi tornare al punto di partenza.

Le corse all’alba sono una moda diffusa, ma che raramente, anche nelle grandi città, arriva alle dimensioni della “5 alle 5”. Un gran numero di runners e camminatori è accomunato dal piacere di correre quando la città è ancora addormentata e le strade sono libere dal traffico e dai rumori. Nel silenzio ovattato dell’alba, la corsa diventa l’occasione per andare alla scoperta di luoghi noti e meno noti. Il fascino di Treviso fa il resto.

Gli scopi non sono ovviamente agonistici, ma di semplice aggregazione: la “5 alle 5” è infatti aperta a tutti. Molti cammineranno, invece di correre. E saranno davvero pochi quelli che terranno d’occhio il cronometro.

All’arrivo, i partecipanti saranno accolti da una grande colazione di gruppo, servita dagli Alpini del gruppo “Città di Treviso”, con caffè e brioche appena sfornate. Una bella sveglia prima di affrontare gli impegni della giornata. O di tornare a letto per riprendere il sonno interrotto.

Le iscrizioni – pochi i posti ancora disponibili - saranno possibili, attraverso il portale Endu, sino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 12 giugno. Domani, giovedì 13 giugno, invece, per tutta la giornata (dalle 8.30 alle 20), al negozio Sportler di Silea, avverrà la distribuzione di pettorali e t-shirt ufficiale. C’è anche la possibilità di effettuare un’iscrizione doppia, a tariffa agevolata, per partecipare anche alla “5 alle 5” di Caorle, in programma sabato 27 luglio. Scommettiamo che venerdì sarà un’alba meravigliosa?

Queste le strade e le piazze dell’edizione 2024 della “5 alle 5”: Mura cittadine, Bastione San Marco (partenza) > Borgo Cavour > Via Canova > Via Calmaggiore > Via Indipendenza > Via Martiri della Libertà > Piazza San Leonardo > Via Palestro > Via Pescheria > Via San Parisio > Via San Francesco > Via Alessandro Manzoni > Via Sant’Agostino > Borgo Cavalli > Via San Girolamo > Via Carlo Alberto > Via San Leonardo > Piazza Santa Maria dei Battuti > Via Sant’Agata > Via Gualpertino da Coderta > Riviera Garibaldi > Riviera Santa Margherita > Corso del Popolo > Via Diaz > Via San Nicolò > Viale Cesare Battisti > Piazza Duomo > Via Canova > Borgo Cavour > Mura cittadine, Bastione San Marco (arrivo).