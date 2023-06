Treviso si sveglia all'alba e va a correre: torna la "5 alle 5"

Treviso punta la sveglia all’alba e va a correre: venerdì 9 giugno torna la “5 alle 5”, l’ormai tradizionale corsa in orario antelucano che tanto successo ha riscosso nelle sei precedenti edizioni, con un record di 2.600 partecipanti nel 2019, prima della sospensione per la pandemia e del felice ritorno nel 2022. La formula dell’evento, organizzato dall’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol insieme al comitato organizzatore della Mezza di Treviso, è semplice e vincente: sveglia in piena notte, ritrovo sulle Mura cittadine, 5 chilometri di corsa (e camminata) lungo le vie del centro storico e poi tutti al lavoro. L’orario di partenza? Alle 5 esatte, poco prima che albeggi.

La “5 alle 5” significa anche colazione di gruppo, con caffè e brioche, una volta tagliato il traguardo. Non solo: l’iscrizione comprende l’omaggio di una splendida t-shirt in materiale tecnico, realizzata da Diadora, tradizionale sponsor dell’evento. Le corse all’alba sono un’abitudine diffusa, ma i tanti eventi che si disputano in giro per l’Italia raramente raggiungono i numeri della “5 alle 5”. Basti pensare che all’evento dell’anno scorso, riproposto dopo tre stagioni di assenza, i partecipanti sono stati ben 1500.

Un gran numero di runners e semplici camminatori è accomunato dal piacere di correre quando la città è ancora addormentata e le strade sono libere dal traffico e dai rumori. Nel silenzio ovattato dell’alba, la corsa diventa così l’occasione per andare alla scoperta di luoghi noti e meno noti della città. Il fascino di Treviso fa il resto. Più che mai all’alba. Gli scopi non sono agonistici, ma di semplice aggregazione: la “5 alle 5” è aperta a tutti e anche l’edizione 2023 si preannuncia con numeri importanti: gli iscritti sono infatti già arrivati a quota 1.800.

Le iscrizioni sono possibili attraverso tre modalità: utilizzando il portale Endu, scrivendo alla e-mail info@5alle5.com oppure recandosi in uno dei cinque punti vendita autorizzati: Tato Bar (viale Brigata Treviso 34, Santa Maria del Rovere, Treviso), Mistrò Bar Ristorante (via Pindemonte 21, strada Terraglio, Dosson di Casier), Farmacia Calmaggiore (Via Calmaggiore 24, Treviso), Mondo Pizza (via Santa Bona Vecchia 16, Treviso) e Caffetteria Centrale – Zanatta Caffè (via Roma 57, Silea).

La “5 alle 5” quest’anno è anche pronta a moltiplicare gli appuntamenti: il 24 giugno si correrà a Bari, il 7 luglio a Padova (dove l’edizione inaugurale del 2019 aveva riscosso grande successo) e il 28 luglio a Caorle. Saranno anche delle tappe d’avvicinamento alla Mezza di Treviso, la mezza maratona internazionale dell’8 ottobre, anch’essa organizzata da Salvatore Bettiol, che pure quest’anno proporrà l’abbinamento ad una 10 chilometri aperta a tutti. Per ulteriori informazioni: www.lamezzaditreviso.com.