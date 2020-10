Al Tennis club Ostani di Montebelluna il trofeo "Città di Treviso"

Si è conclusa presso l’Eurotennis Treviso la 36esima Edizione del Città di Treviso, campionato invernale a squadre che è andato per l’ottava volta al Tc Ostani di Montebelluna. Gastone Ostani il tennis club montelliano che è secondo nell’Albo d’Oro dietro alle 11 conquiste del Tc Treviso ora Eurotennis. Al terzo Posto il Volpago con 5 centri, poi Castelfranco e Vittorio Veneto con 3 con una Barchessa di Casale, Trevignano, Castello G.B., Vacil e Pederobba.

Una pausa durata circa un lustro quando, tra il passaggio consegne tra fiduciari Fit, Loredana Venturini e l’attuale Andrea Camarin si era venuto a creare un vuoto organizzativo. Camarin che ha voluto fortemente il ripristino di tale manifestazione per darle il giusto contorno regolamentare e soprattutto un momento invernale dove far misurare in campo i valori di ciascun club della marca, iniziato nel lontano 1981. Valori ovviamente non di spicco, ma che consentano di far giocare i tennisti dei club nei mesi invernali, post delle competizioni di Coppa Veneto e prima dei campionati a squadre delle varie serie dalla D1 alla D4 dove i molti club della Marca sono stati protagonisti anche a livello regionale. Ora le competizioni a squadre causa covid sono state sospese e, la finale disputata proprio prima dell’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, ha incoronato il team del Montebelluna capitanato da Alessandro Finco. Ultimo atto della lunga kermesse iniziata a Gennaio 2020 ,incastonato tra le varie sospensioni, che è stato aggiudicato proprio presso gli impianti di Viale Felissent dell’Eurotennis di Andrea Camarin per 3-1 andando così a portare a 8 il bottino dell’Ostani.

E sempre l’Eurotennis che da ieri e fino a Domenica 1 Novembre vede in gara 47 tennisti per l’assegnazione del Rodeo maschile. Ad Altivole è iniziato il Trofeo Progress con un centinaio di racchette fino alla 3^ categoria maschile e femminile.