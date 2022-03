Monigo torna al 100% della capienza per Benetton-Connacht: biglietti a 10 euro

Benetton Rugby è lieto di comunicare che sono aperte le vendite dei biglietti per la gara di United Rugby Championship contro Connacht Rugby, match valido per il Round 15 e in programma sabato 2 aprile alle ore 13.00 allo Stadio Monigo di Treviso. Benetton Rugby informa che riserverà dei prezzi speciali per tutto il popolo biancoverde. Infatti per ogni settore dello stadio i prezzi saranno gli stessi, rispettivamente:

PREZZI: 10 € biglietto intero / 5 € biglietto ridotto (donna, studente ed under 18) / 2 € biglietto under 12

Tifosi dei Leoni non perdete quest'occasione unica di assistere ad una partita molto importante dei vostri beniamini. Lo Stadio Monigo sarà finalmente aperto sino al 100% della capienza massima e non potete far mancare il vostro supporto, in quella che sarà a tutti gli effetti una partita chiave del Benetton Rugby, alla conquista dell'accesso ai playoff di United Rugby Championship. Una proposta unica offerta dalla franchigia biancoverde per i propri tifosi, per un'esperienza indimenticabile per tutti, adulti, bambini e famiglie comprese.

DATE DI VENDITA, ORARI E MODALITA’ DI ACQUISTO

ONLINE: su ticketone.it.

BIGLIETTERIA GHIRADA Palazzina bianca piano terra – via Nascimben 1/b, Treviso da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00

PUNTO VENDITA: Tabaccheria Graziera Fiorella – Via Montello, 58, Treviso e Tabaccheria Jolly di Piazza San Trentin, Treviso

STADIO MONIGO: sabato 2 aprile dalle ore 10:00

Al fine di evitare assembramenti il giorno gara, Benetton Rugby invita di acquistare il biglietto nei giorni precedenti l’evento.