Csi, via all'assemblea elettiva provinciale

Sabato 23 gennaio 2021 si sono riunite le società affiliate al CSI Treviso per partecipare alla quadriennale assemblea elettiva provinciale. Ben 78 realtà sportive hanno partecipato alla prima assemblea online. La voglia di partecipare per affrontare il futuro che ci aspetta è stata linfa vitale per il nostro comitato. All’incontro di sabato abbiamo avuto l’onore di ospitare in video conferenza il nostro Ecc.mo Mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, e il presidente nazionale CSI Vittorio Bosio. Inoltre ringraziamo il nostro sindaco Mario Conte per averci inviato un video in cui desiderava esprimere riconoscenza al comitato per la passione e l’amore che da più di 70 anni porta nello sport trevigiano. Come ricorda il nostro presidente nazionale “L’anima del CSI non è a Roma, ma trova origine nei comitati territoriali e prima ancora nelle società sportive. Proprio per questo, insieme ce la faremo, questa è una partita che vinceremo”. Abbiamo bisogno di ripartire, le società hanno bisogno di riaprire, gli adulti e i ragazzi desiderano tornare ad una vita normale in cui lo sport è presente nel loro quotidiano, e i bambini hanno bisogno di ossigeno, di muoversi, di reagire alla calma che ormai invade le loro giornate. L’energia sprigionata sabato ha permesso di eleggere la nuova squadra CSI Treviso che condurrà alla ripresa sportiva gli affiliati. La nostra guida è stata confermata, Lelio Raffaelli è il nostro presidente Csi per il prossimo quadriennio. Il consiglio provinciale vede al tavolo Bianchin Giam Battista, Canel Rosa, De Pieri Danilo, Criscuolo Federico, Di Tullio Fabio, Longo Francesco, Priarollo Luana, Scartozzi Doriana. Revisori dei conti Claudio Donadi e Cruzzolin Simonetta. Le parole del nostro Vescovo le vogliamo ricordare “L’invito e l’augurio che vi lascio è di essere pieni del Coraggio Creativo caratteristico di San Giuseppe, che ci aiuterà ad affrontare insieme le sfide di questi anni”. Proprio per queste esigenze di programmare il futuro domani ci sarà già il primo consiglio provinciale. Il Csi Treviso è energia, e l’energia ha bisogno di muoversi. Lo sport è questo.