De Longhi a caccia della sesta vittoria di fila: al Palaverde arriva Sassari

La De' Longhi Treviso Basket, sulla scia di cinque vittorie consecutive, riceve domenica per la 26° giornata il Banco di Sardegna Sassari alle ore 12.00. Nell'ultimo turno la squadra sarda ha perso nettamente in casa (77-108) con la Segafredo Bologna, mentre TVB ha colto la sua quinta vittoria in fila sul campo di Pesaro per 97-89. In classifica la De' Longhi Treviso Basket è solitaria al sesto posto con 26 punti (13 vinte/11 perse), due punti dietro Sassari che è a quota 28 (14 vinte/7 perse) assieme a Venezia. All'andata si impose la squadra di coach Pozzecco per 97-93 (20 Burnell, 17 Bilan; 25 Logan, 20 Russell). Squadra al completo per coach Max Menetti.

EX: David Logan ha giocato in Sardegna dal 2014 al 2016 con all'attivo uno storico Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana

MEDIA: Diretta video in streaming su Eurosport Player (www.eurosportplayer.com) in abbonamento; diretta radiofonica su Radio Veneto Uno (97.5 mhz e www.venetouno.it). Sulla pagina Facebook di Treviso Basket, verranno trasmesse anche le interviste post gara

ARBITRI: Paternicò, Bongiorni e Boninsegna

DICHIARAZIONI Le parole dell'ex di giornata David Logan in vista della sfida con la Dinamo Sassari: «La partita contro Sassari sarà davvero importante per noi, sia per continuare a costruire la nostra fiducia come squadra sia per farci trovare al meglio per l'ipotesi di fare i playoff. Dobbiamo semplicemente continuare a giocare nel modo in cui lo abbiamo fatto nelle ultime gare, senza sentirci arrivati o pensare di aver già conquistato qualcosa. Mancano altre quattro partite, quindi dobbiamo solamente continuare a lavorare duro in allenamento, costruire e unirci ancora di più come squadra. E soprattutto farci trovare pronti per queste ultime partite a partire da questa domenica, ci piacerebbe finalmente battere una delle "big", proviamoci con Sassari!».