De' Longhi Treviso basket: domenica a Cremona (ore 17, diretta Eurosport 2)

La De' Longhi Treviso Basket torna in campo domenica 21 marzo alle ore 17.00 al Palaradi di Cremona contro la Vanoli Basket per la 23° giornata di LBA. La formazione di coach Menetti che cavalca una mini striscia di due vittorie dopo i successi a Reggio Emilia e in casa con la Lavoropiù Bologna, è ora settima in classifica a quota 20 punti, con 10 vittorie e 11 sconfitte. Per quanto riguarda la Vanoli Cremona, invece, è decima con 16 punti (8 vinte, 13 perse). Il team di coach Galbiati arriva da una sconfitta a Cantù contro l'Acqua S. Bernardo (per 92-85). All'andata al Palaverde vinse TVB 101-90 (26 Logan, 16 Russell; 26 Hommes). Coach Menetti attende le prossime ore per verificare le condizioni di David Logan (tendinite) assente nell'ultima sfida contro la Lavoropiù Bologna.



Arbitri: Rossi, Perciavalle, Dori



Ex: Per quanto riguarda la De’ Longhi Treviso, l'ala Nicola Akele ha vestito la maglia della Vanoli Basket Cremona nella stagione 2019/20, viaggiando a 7.6 punti e 4.2 rimbalzi di media a gara nel suo ritorno in Serie A, dopo aver debuttato da giovanissimo con la Reyer Venezia nel 2013/14.



Media: diretta televisiva alle 17.00 in chiaro su Eurosport 2 e Eurosport Player in web streaming (previa abbonamento); diretta Radio Veneto Uno (97.5 mhz)



DICHIARAZIONI Trent Lockett, ala della De' Longhi Treviso Basket, ha presentato così in match: «Sarà una partita fondamentale per noi, per dove siamo ora in classifica e considerando i nostri obiettivi per questa stagione, ma anche per una crescita come squadra. Arriviamo da due vittorie altrettanto importanti nelle ultime settimane e abbiamo la consapevolezza come di squadra di essere riusciti a restare uniti nei finali e aver ottenuto la vittoria. Ed è proprio su questo che abbiamo continuato a lavorare e stiamo provando a costruire negli allenamenti di questa settimana: la grinta, la motivazione alla base del nostro modo di giocare. Continuare a crescere e dimostrare che stiamo ancora migliorando nel gioco sarà il nostro obiettivo anche questa settimana. Loro hanno un roster di talento e sarà ancora più importante per noi scendere in campo con consistenza, energia e con il nostro modo di giocare per l'intera gara».

L'ex di turno Nicola Akele, lo scorso anno in forza a Cremona: «Veniamo da due vittorie e il morale della squadra è alto, ma guai a rilassarsi, anzi, dobbiamo guardare al prossimo match con grande concentrazione per continuare con i nostri progressi nel gioco e nei risultati. Per me domenica sarà una partita speciale e particolare, Cremona è una società che ti fa stare bene, mi ha sempre dato fiducia facendomi sentire a casa, anche senza il pubblico sarà comunque bello tornare lì».