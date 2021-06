La De' Longhi saluta il "Professor" David Logan

La De' Longhi Treviso Basket saluta David Logan dopo tre stagioni indimenticabili trascorse insieme. Il "Professore" è stato un esempio di classe e professionalità, incarnando l'immagine del leader silenzioso della squadra fin dal primo anno in cui fu grande protagonista della cavalcata che portò TVB prima alla Coppa Italia di A2 e poi alla storica promozione, con David entrambe le volte MVP. Nelle stagioni successive, le prime nella massima serie per la De' Longhi TVB, Logan ha trovato a Treviso l'ambiente ideale dove esprimersi, tanto che per la prima volta in carriera ha vestito per tre anni la stessa maglia e ha messo a disposizione di coach Menetti e della squadra la sua esperienza, vivendo una seconda giovinezza fino a risultare uno dei migliori "bomber" del campionato nell'ultima avventura culminata con i playoff (3° nei marcatori con 17.3 punti a gara). Ora dopo tre annate intense vissute insieme le strade di David e TVB alla scandenza del contratto si dividono, ma resterà sempre la grande stima e riconoscenza di tutta la "famiglia" di TVB verso un giocatore che resterà nella storia del club. In bocca al lupo David e grazie di tutto!