La sezione di Treviso del tiro a segno nazionale insignita del collare d'Oro al Merito

Al Tiro a Segno Nazionale Sezione di Treviso è stata consegnata la massima onorificenza sportiva istituita dal CONI, il Collare d’Oro al Merito Sportivo, per l’anno 2023. Il conferimento del Collare d’Oro, che riconosce i più alti successi conseguiti dagli atleti, i meriti sportivi di Società centenarie e di quei dirigenti sportivi che hanno dedicato la loro vita al servizio dello sport, è occorso il 22 dicembre a Roma, nella Sala Monumentale del Foro Italico, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ripresa da Rai2. Invitati i rappresentanti della Società di Tiro il Presidente della Sezione Marco Bruniera affiancato dal Direttore Tecnico Sportivo Giuliano Pavan che, in qualità di Alfiere, ha portato con se il glorioso labaro della Sezione già insignito delle medaglie di benemerenza d’Argento e d’Oro, conferite dalla UITS e delle Stelle d’Argento e d’Oro al Merito Sportivo del CONI. È con sentimento di sincera commozione e gioia che desidero ringraziare per la consegna del Collare Oro al Merito Sportivo, anche a nome di tutti gli atleti che nella nostra lunga storia hanno tenuto alto l’onore della nostra Sezione, questo quanto espresso dal presidente Marco Bruniera. Il Tiro a Segno Nazionale di Treviso fondato nel 1868, nel solco della tradizione, ha saputo esprimere con i suoi atleti e dirigenti quei risultati che lo pongono, nel panorama Nazionale, fra le grandi società di tiro. Un sentimento di profonda gratitudine va a tutti i Soci, Atleti, Tecnici e Dirigenti che nel corso dei 155 anni di vita della Sezione hanno operato in seno alla Società e hanno contribuito al raggiungimento di questo prestigioso risultato.