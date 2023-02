Treviso è più forte delle assenze: piegata Napoli col brivido

Una botta di adrenalina. Difficile descrivere diversamente il match tra Nutribullet Treviso Basket e Gevi Napoli, vinto in volata dalla squadra di Nicola 85-82. A causa dei forfait last minute di Ellis e Iroegbu, TVB si è ritrovata ad affrontare uno scontro cruciale per la salvezza con Derek Cooke, ormai da tempo fuori dalle rotazioni e con le valigie in mano. Nonostante il piano gara cambiato in extremis, i padroni di casa hanno giocato un ottimo primo tempo grazie alla precisione al tiro da due (70%, 16/23) e alla fluida circolazione del pallone (12 assist), che hanno controbilanciato le pessime percentuali da oltre l’arco (11%, 2/17).

Napoli non si è scomposta ed è rientrata nel match nel terzo periodo, salvo poi ritornare sotto di oltre dieci punti nell’ultimo quarto. Quando sembrava finita, la Gevi si è riportata in parità grazie alla mira dalla lunga distanza dei suoi esterni e sfruttando al meglio l’antisportivo fischiato a Sorokas. Treviso ha mantenuto il sangue freddo, sebbene non sia stata impeccabile dalla lunetta (15/24), e si è aggrappata ad Adrian Banks, anche stasera in grande spolvero con 21 punti e 9 assist, per aggiudicarsi la vittoria. Oltre all’ex Trieste, in doppia cifra sono andati quattro giocatori, tra cui proprio un solido Cooke, 12 punti e 6 rimbalzi, e Faggian, 13 punti e 5 rimbalzi. Una statistica che è sintomo della capacità della squadra di aver trovato punti da tutto il collettivo in diversi momenti della partita, come accaduto contro Verona. Treviso entra nella sosta con un altro scontro diretto conquistato (Napoli aveva vinto di due punti all’andata) ed è momentaneamente +4 dalla zona retrocessione.

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Zanelli, Banks, Faggian, Jantunen e Cooke. Williams e Faggian sbloccano le squadre, Napoli piazza un mini break di 4-0. Joe Young è ispirato e segna il suo secondo canestro personale, gli risponde Faggian sul versante opposto. Cooke realizza un gioco da tre punti, Jantunen allunga il parziale (7-0): primo vantaggio di serata per TVB. Young spezza il break dei padroni di casa, che però sfruttano l’intensità fisica di Cooke per mettere un possesso pieno di distanza con Napoli. Zerini pareggia dall’arco, Sorokas segna due canestri in fila: il primo quarto si chiude con Treviso avanti 19-17.

Sorokas riprende da dove aveva terminato: tripla e settimo punto consecutivo. Dopo qualche minuto interlocutorio, segna ancora Sorokas il canestro del +6. Napoli si rifà sotto con Williams e Stewart, Treviso mantiene due possessi di vantaggio grazie al gioco dal post di Cooke. Zerini va a bersaglio dalla lunga distanza, Nicola chiama time-out. La reazione trevigiana è ottima: 6-0 propiziato dai due giochi da tre punti di Jantunen e Faggian. Faggian è in stato di grazia: tripla e primo giocatore ad andare in doppia cifra (9-0 TVB). Young spezza il break di Treviso, che però trova un altro gioco da tre punti di Jantunen. Si va all’intervallo sul 42-31 per la Nutribullet: gran primo tempo dei padroni di casa.

Napoli approccia bene il terzo quarto: 5-0 firmato Howard-Williams. Banks si mette in partita con un canestro in allontanamento e una tripla, che vanifica lo sforzo offensivo iniziale della Gevi. Cooke riporta la Nutribullet ad aver un vantaggio in doppia cifra: time-out Pancotto. TVB allunga il break con Zanelli (7-0) e si porta sul +13, Napoli però non molla e si aggrappa ai colpi di Young. Williams schiaccia il -8, Treviso mantiene il vantaggio grazie a Faggian ma la partita è in equilibrio. Young dalla media mette la firma sul -5, Jantunen dall’arco dà un sospiro di sollievo al Palaverde. Young va ancora a bersaglio, a dieci minuti dalla fine Treviso conduce 63-58.

Il quarto periodo si apre con il gioco da tre punti di Sorokas, innescato dall’assist di Banks. Young e Uglietti propiziano il mini break di Napoli (4-0), Sorokas va in lunetta su fallo di Williams e fa 3/3. Banks riscatta la palla persa con quattro punti consecutivi che mettono TVB a +9. I padroni di casa infilano un break di 7-0, al quale rispondono Stewart e Michineau dall’arco. Sul -5, Napoli sfrutta l’antisportivo fischiato a Sorokas per riportarsi in parità. Treviso trova qualche punto dalla lunetta e poi con Banks per il +4, Napoli risponde con Howard. Nel minuto finale succede di tutto: Uglietti ruba palla ma Young sbaglia il canestro del pareggio. Treviso ha la meglio ai liberi, con la mano di Adrian Banks che non trema (2/2): 85-82 il risultato finale.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Banks 21, Jantunen 17, Sorokas 15, Faggian 13

Gevi Napoli: Young 21, Williams 16, Howard 11, Stewart 10

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Adrian Banks 8.5 Sfiora la doppia doppia con 21 punti e 9 assist, dimostrando di saper mettere bene in ritmo i compagni e non essere solo scorer quando serve. Le sue percentuali si alzano nel corso della partita, e anche se quelle da oltre l’arco restano basse (1/6), se non fosse per la sua esperienza nel finale staremmo probabilmente commentando un altro risultato.

Derek Cooke 7.5 La vera sorpresa di serata. Con le valigie in mano e fuori dalle rotazioni, si ritrova in campo quasi per sbaglio in una delle partite più importanti della stagione di TVB. La sua risposta è ottima: già 5 punti, 3 rimbalzi e 2 stoppate nel primo quarto. Va in doppia cifra e dimostra grande professionalità, fortunatamente le sue prevedibili basse percentuali ai liberi (2/7) non hanno ripercussioni.

Alessandro Zanelli 6.5 L’assenza di Iroegbu lo costringe agli straordinari (38 minuti su 40). Si fa notare per un paio di canestri importanti dentro l’area e buoni posizionamenti difensivi (vedasi lo sfondamento di Stewart nel terzo quarto).

Leonardo Faggian 8 È bene ricordare che si parla di un classe 2004, che anche stasera ha mostrato la tranquillità di un veterano. Si regala la ciliegina sulla torta: career high in Serie A (13 punti con un quasi perfetto 5/7 al tiro). A questo aggiunge 5 rimbalzi, 2 stoppate e la bella rubata a Uglietti nel terzo quarto, sintomo della sua efficacia in entrambe le metà campo.

Mikael Jantunen 8 Giocatore ormai ritrovato dopo il periodo no di qualche mese fa. Anche stasera un apporto ottimo sotto le plance, sia dal punto di vista realizzativo che difensivo (2 stoppate).

Mikk Jurkatamm 6 Rivedibile lo 0/5 dall’arco in 7 minuti sul parquet, ma buon approccio al match.

Paulius Sorokas 7.5 Mezzo voto in meno per quell’antisportivo ingenuo commesso su Stewart verso la fine dell’ultimo quarto, grazie al quale Napoli è rientrata nel match. Prestazione solida, come raccontano i 9 punti in 7 minuti nel primo tempo con il 100% da due e il 50% da tre. Perfetto ai liberi (4/4).

Hugo Invernizzi 6 Ancora non si vede il tiratore di cui si è parlato alla vigilia del suo arrivo, se non altro l’approccio in difesa e a rimbalzo è buono.

MVP di TrevisoToday: Adrian Banks