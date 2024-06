Bosnia Erzegovina, il 17enne dell'eurosporting Lorenzo Berto vince la tappa Itf

A Banja Luca, in Bosnia, Lorenzo Berto dell’Eurosporting Treviso ha vinto l’Itf World Tennis Tour Juniors. Il 17enne tennista trevigiano ha incontrato la testa di serie n°2 il cinese Shixun Zhu battuto con un 6/4 6/3. Secondo turno con l’ungherese Konor Baleja e anche qui un doppio 6/1 un buon biglietto da visita per i quarti di finale. Qui ci sono i giocatori della scuola serba, e subito il trevigiano ne capisce la concretezza. Sotto per 6/3 con il serbo Mihailo Nikic, rimonta con tenacia per 7/5 ed il terzo set Berto lo chiude con 6/2. Semifinali dove in questo turno ci è arrivato anche il serbo Todor Vukomanovic ed anche a lui Berto fa la festa con un 6/4 6/2. La finale non poteva che essere contro un altro serbo, ma il favorito del seeding Aleksa Oparnica. Le finali si sa hanno un senso del tutto particolare. Sotto per 6/3 Berto rende lo stesso punteggio pareggiando l’incontro. Il terzo set ha regalato a Berto il suo primo successo internazionale. Al suo secondo anno di attività internazionale dove nel 2023 aveva un balance di 7 vittorie e 5 sconfitte, il 2024 con questo torneo è a 21 vittorie e solo 6 sconfitte. L’attuale ranking lo vede intorno ai 1.500 mondiali, ma il suo best di 1.300 è destinato ad essere sicuramente migliorato.

Tornei in corso

Per i veterani a Istrana fino al 24 giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni e 55 giocatori a confronto. Competizione giunta alle semifinali. In lizza ci sono Ronchi-Barone e Lionello-Pinton. Alla Barchessa dal 15 giugno al 1 luglio competizione maschile e femminile per giocatori fino ai 4.3. Nei pomeriggi feriali orario di gioco dalle ore 17. Ben 132 giocatori in competizione. Da Panatta fino al 3 luglio Open maschile e femminile con 4mila euro di prize money. Si gioca dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5 totali 129 players. A Volpago fino al 4 luglio Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori. Al Park di Villorba fino al 30 Giugno circuito young boys dai 10 ai 16 anni con 96 ragazzi. Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso fino al 30 giugno il Treviso Tennis Team organizza un torneo di 3^ categoria maschile con 80 giocatori.

Iscrizioni aperte

Fino al 9 luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4mila euro. Attualmente sono 115 i players. Dai 3.4 ai 2.8 e dai 2.7 ai 2.1 draw differiti e seguiti da Nadia Schiavon. Al Ranazzurra di Conegliano dal 29 giugno al 14 luglio draw maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 giugno. Identico torneo come al Ranazzurra si terrà all’Ostani di Montebelluna fino al 10 luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula dal 29/6 al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/6 fino alle 3.5. Per quelle di ranking superiore la scadenza verrà differita per ogni draw. Alla Barchessa dal 6 al 21 luglio torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 luglio. Ad Istrana dal 6 al 22 luglio si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 entro le ore 12 del 4 luglio. Dal 6 al 14 luglio, infine, torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 luglio.