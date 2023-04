Eurosporting Treviso, i "Monelli" accedono al Pole promozione nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I risultati delle squadre trevigiane impegnate nel campionato di serie C. Delle 6 impegnate questi gli esiti dei play off e play out. I monelli dell’Eurosporting fanno lo sgambetto alla corazzata veronese Villabella e conquistano l’accesso al tabellone nazionale.

Una volta che si conoscerà il proprio abbinamento sarà la somma tra andata e ritorno a stabilire il team promosso nella B2 2024. I Boys del Park Tennis di Villorba hanno chiesto e ottenuto lo spostamento a domenica 30 aprile in quanto le girls giocavano già in casa e quindi alle 10 si misureranno contro il Tc Padova in Via Rosselli. Una sola gara anche per loro per l’ammissione al tabellone nazionale. Le ragazze vincenti per 3-1 contro la Canottieri Padova disputata domenica 23 aprile dovranno andare in trasferta a Verona domenica 30 sempre alle ore 10 contro il Peschiera. Soltanto in caso di altra vittoria verranno ammesse al livello superiore, passando per lo spareggio nazionale contro un’altra squadra di altra regione. Salvezza raggiunta per il team dello Sporting Life center che ha disputato lo spareggio contro i patavini del Plebiscito aggiudicandosi l’incontro per 4-2. Anche il Volpago avrà la sua serie C 2024, che aveva raggiunto vincendo al fotofinish durante la regular season. Non ce l’hanno fatta per il secondo anno consecutivo i ragazzi del Pederobba, comunque altro anno di ottima esperienza.