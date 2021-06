Treviso Fbc 1993, nasce la nuova scuola calcio: a guidarla sarà Simeoni

Prende forma la scuola Calcio del Treviso Fbc 1993. Dopo l’annuncio dell’ingaggio di Alessandro Zanato in qualità di nuovo responsabile del settore giovanile in queste ore si è aggiunto un altro tassello importante. Dal primo luglio il Responsabile della Scuola Calcio Elite del Treviso Fbc 1993 sarà Enrico Simeoni. Simeoni negli ultimi quattro anni ha svolto il ruolo di responsabile della Scuola calcio Elite del Condor. In precedenza ha maturato nel medesimo ruolo una lunga esperienza a Villorba. Un anno anche come allenatore nella Liventina proprio con Alessandro Zanato.

Anche quest’ultimo entrerà nell’organico del Treviso Fbc 1993 dal 1 Luglio 2021. Zanato arriva a Treviso, invece, dopo aver passato gli ultimi 5 anni nel Football Club Internazionale Milano, 4 dei quali come Direttore Tecnico dell’Academy di Tokyo. In precedenza è stato per 4 anni Responsabile del Centro di Formazione dell’Inter presso la Liventina. A lui il compito di dirigere tutto il settore giovanile biancoceleste. “Non posso che augurare un in bocca al lupo a tutti i componenti di questo comparto fondamentale per la nostra società – sottolinea il presidente Luigi Sandri – Siamo sicuri che competenza ed entusiasmo saranno il giusto mix per regalare ai nostri ragazzi un settore giovanile all’altezza delle aspettative”.

L'Open Day anche per i ragazzi del 2007 e 2008 si terrà allo stadio Tenni di Treviso l’8 luglio dalle 17 alle 19. Gli Open Day dedicati ai più piccoli debuttano il 4 luglio e sono riservati alle annate 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Si svolgeranno nella casa del calcio Treviso FBC 1993, ovvero allo stadio Tenni nel capoluogo della Marca (via Ugo Foscolo). Gli Open Day della nuova Treviso Soccer School si svolgeranno domenica 4 luglio dalle ore 10 alle ore 12 e giovedì 15 luglio dalle ore 17 alle ore 19. L’iscrizione per tutti gli Open Day è gratuita ed obbligatoria, basta scrivere una mail a: settoregiovanile.trevisoac@gmail.com. Per maggiori info visita www.trevisoacademy.it o scrivi su whatsapp del numero 3207138453.