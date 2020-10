Final Four del Campionato under 14 conquistate dai Rhinoceronti dello Sporting Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I giovanissimi under 14 dei Rhinos Hockey-Sporting Treviso, hanno disputato domenica una doppia sfida contro i Ghosts Padova, valida per la qualificazione alle final four del campionato nazionale. I nostri rinoceronti hanno giocato di squadra, ottenendo la qualificazione per le fasi finali del campionato under 14. La ripresa degli incontri, in questo delicato periodo, si è coronata al meglio, portando i giovani atleti trevigiani al risultato in cui speravano da inizio stagione. Ora la semifinale ci attende e noi, insieme ai nostri Rhinos, possiamo continuare a sognare. Gli streaming degli incontri sono visibili nel canale youtube di Rhinos Sporting Treviso Hockey https://www.youtube.com/channel/UCPUPJxaQGunoZlSUbqBIJpg