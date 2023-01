Rivoluzione per la Granfondo Pinarello: cambiano data e formula

Tagliato il traguardo delle 25 edizioni, la Granfondo Pinarello ha deciso di proporre grandi novità per il 2023: ad annunciarlo è stato proprio Fausto Pinarello con una sorta di lettera aperta. «Cari amici Ciclisti, dal 1997 siamo stati felici e orgogliosi di organizzare la Gran Fondo Pinarello. A luglio 2022 siamo arrivati a 25, 25 bellissime edizioni, 25 anni di pedalate e bellissimi ricordi insieme a Treviso e nelle nostre bellissime strade e colline. In questi 25 anni il modo di andare in bici è cambiato, come anche i gusti della maggior parte dei ciclisti. Abbiamo così deciso di trovare una nuova formula per la Gran Fondo Pinarello - annuncia Fausto Pinarello - questo bellissimo evento che ha portato per anni migliaia di appassionati a pedalare a Treviso si evolverà in qualcosa di nuovo, più adeguato al modo di andare in bici, e con una nuova collocazione nel calendario. Maggiori informazioni saranno disponibili a breve».