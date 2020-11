Terzo posto alla gara interregionale per il Gymnasium Treviso

Nuovi risultati importanti per il Gymnasium Treviso, società che schiera le più giovani ginnaste della società a Padova, nella gara interregionale Zona Tecnica 2. La squadra Gold 2 composta da Centenaro Giorgia, Gobbato Barbara e Bucciol Rachele sale sul 3 gradino del podio e si qualifica quindi alla fase nazionale. Con questa prestazione le giovani agoniste si sono guadagnate la finale nazionale che quest’anno si svolgerà (salvo impedimenti Covid) a Rimini dal 4 al 6 Dicembre.

Una partenza incerta alla trave che ci vede subito in fondo ad una lunga salita. Poi come chi non molla mai , passo dopo passo, decimo dopo decimo, ci siamo spinte verso la meta con la consapevolezza di chi sa che - È Finita - si dice alla fine- commenta il direttore tecnico della societa, Moira Ferrari. Arriva questo bellissimo terzo posto che è molto di più di una qualificazione ad una fase Nazionale, - continua la Ferrari - rappresenta un intera società che dietro le quinte continua a sognare, anche grazie a tutti i genitori che continuano a sostenerci.

Questi risultati sono strepitosi per un’infinità di motivi: il primo per le grandi difficoltà che l’associazione sta vivendo, senza poter svolgere i vari corsi che sono poi l’ossigeno economico della società. Grandi allenatori come carbonari e in massima sicurezza hanno continuato ad allenare in via Nobel in mezzo a questa pazzia di nome Covid che tutti noi soffriamo,all'interno della palestra, come anche nelle altre palestre, dove continua la preparazione di tutti le atlete agoniste gold e silver, vengono applicate costantemente tutte le disposizioni, per garantire allenamenti in totale sicurezza. Grazie a tutto lo staff e in particolare modo a Sabrina Novello, Monica Zamprogno, Miriam Casagrande e Federica De Pol preziose compagne di viaggio del settore agonistico. Non come chi vince sempre ma come chi non si arrende mai, conclude il D.T.