A Treviso ed Istrana la nazionale femminile italiana e canadese del sitting volley

A Treviso e Istrana le sessioni di allenamento e test match tra le nazionali femminili Italiana e Canadese. Tra le convocate anche Silvia Biasi della società trevigiana del Codognè. Questo il programma: Venerdì 28 Ottobre a Treviso presso la Palestra Mantegna 9.30-12 allenamento Italia; 10.30-13.00 allenamento Canada; dalle 18.30 test match. Sabato 29 9.30-12 allenamento Italia e Canada, dalle 16.30 test match. Domenica 30 9.30-12 test match. A ISTRANA Palazzetto Via del Capitello Domenica 30 dalle ore 17.00 Test match. Lunedì 31 9.30-12 Test Match Dopo il precedente ritiro, andato in scena dal 7 al 9 ottobre al Centro Pavesi Fipav di Milano, prosegue a Treviso la marcia di avvicinamento della nazionale femminile di sitting volley verso i Campionati del Mondo in programma a Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) dal 4 all’11 novembre 2022. Per le due compagini sarà utile testare le proprie condizioni in vista dell’imminente partenza per la rassegna iridata; oltre a delle sessioni di allenamento le due squadre saranno impegnate in cinque test match. Tutti gli allenamenti e le amichevoli saranno a porte aperte. La squadra azzurra martedì 1° novembre, una volta terminato il collegiale, partirà alla volta di Sarajevo. Tra le convocate c’è la trevigiana Silvia Biasi. E’il libero della nazionale italiana di sitting volley femminile che ha partecipato alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Con la Nazionale ha conquistato un argento ai Campionati Europei 2019 e un quarto posto ai Campionati Mondiali del 2018. Classe 1988, è di Godega di Sant'Urbano. Questo l’elenco delle atlete convocate dal CT Amauri Ribeiro: Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia); Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Giocoparma ASD); Alessandra Vitale (Nola Città dei Gigli).