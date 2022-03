Sei giorni alla Treviso Marathon numero 17: l’appuntamento è per domenica 27 marzo

Partito il count-down per la diciassettesima edizione della Treviso Marathon. L’appuntamento con i 42,195 km è per domenica 27 marzo 2022, ma l’evento si aprirà in realtà già giovedì 24 marzo, con l’Expo Natura che porterà nel centro storico di Treviso le eccellenze regionali per una corsa tutta da gustare. Confermati partenza in via IV Novembre e arrivo in Prato Fiera, con un percorso modificato che di fatto sarà più veloce, con meno curve in città e meno sterrato, che dai 12 chilometri del tracciato 2019 è stato ridotto a tre. Ma oltre alla maratona internazionale, ci sarà spazio anche per grandi e piccini, per le famiglie, per chi non è un runner professionista, per i camminatori e per i curiosi che vorranno mettersi alla prova con due corse alla portata di tutti, la Radio Company Ten Miles di 16 chilometri e la Radio Wow Run! di 7 chilometri. Oggi, lunedì 21 marzo 2022, la presentazione a Palazzo Giacomelli, sede di rappresentanza di Assindustria Venetocentro, a Treviso.

La Treviso Marathon di quest’anno, dopo due anni di stop a causa del Covid, vuole essere più di una corsa, vuole essere una grande giornata di sport che abbraccia la città di Treviso e gli altri cinque comuni coinvolti (Silea, San Biagio di Callalta, Roncade, Casale sul Sile, Casier) tappa fondamentale per la ripartenza del podismo e un viaggio verso il ritorno alla normalità. Al via sono attesi oltre 2000 partecipanti, tra maratona Fidal (oltre 1000), Radio Company Ten Miles e Radio Wow Run! (oltre 1000, con iscrizioni ancora aperte fino ad esaurimento disponibilità venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo in Prato Fiera).