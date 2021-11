Treviso Marathon 2022: svelata la 17esima edizione

Rinviata nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid, la Treviso Marathon è pronta a tornare nel 2022. L’appuntamento con la 17esima edizione è stato fissato per domenica 27 marzo 2022.

Dopo due anni di pausa forzata, la manifestazione organizzata dall’Asd Tri Veneto Run con il supporto di Maratona di Treviso animerà nuovamente le vie del capoluogo trevigiano. E lo farà, riproponendo partenza e arrivo in Prato Fiera e, accanto alla 42,195 km Fidal, anche diverse corse promozionali di diverso chilometraggio adatte ai runner che si dedicano alle distanze più corte, ai camminatori e alle famiglie che potranno godersi una domenica di sport, sano movimento all’aria aperta e attività collaterali. Dalla Radio Company Ten Miles (16Km) alla Radio WOW Run! (di 7Km), senza dimenticare il coinvolgimento delle scuole cittadine per un evento ah hoc pensato per i più piccoli.

Il percorso

Suggestivo il percorso, che dopo lo start da viale IV Novembre, attraverserà il centro storico del capoluogo e in seguito correre nei comuni di Silea, San Biagio di Callalta, Roncade, Casale sul Sile, Casier, prima del ritorno in Prato Fiera a Treviso, con una parte in Restera. Fino al 30 novembre c’è la possibilità di iscriversi alla maratona internazionale alla quota promozionale di 30 euro (poi 35 euro fino a fine dicembre). Aperte le iscrizioni anche alla Ten Miles (18 euro fino a fine dicembre) e alla WOW Run! (10 euro fino a fine dicembre). Un’occasione da non perdere anche perché l’organizzazione è al lavoro per definire un ricco programma di eventi che verteranno su temi non esclusivamente sportivi: l’occasione giusta per viversi la città a 360 gradi. In tanti si stanno già iscrivendo e nel mentre lo staff sta inviando le conferme d’iscrizione a tutti i runners già registrati per l’evento inizialmente previsto nel 2020.

Il commento

«Non vediamo l’ora di accogliere i partecipanti alla Treviso Marathon del 2022 - commenta il responsabile organizzativo Aldo Zanetti - da un anno e mezzo la vita in generale e quella sociale e sportiva è inevitabilmente cambiata. La voglia di tornare a correre in grandi manifestazioni è tanta. Sarà bello rivedere Prato Fiera pullulare di sport, di sorrisi, di scarpette da ginnastica, di grandi e piccoli, insieme per un weekend che sarà una vera e propria festa, ovviamente in sicurezza. Con l’edizione del prossimo anno, ci saranno diverse novità che sono in fase di definizione e che, siamo convinti, troveranno l’entusiasmo di maratoneti, podisti, camminatori, accompagnatori».

Per informazioni e iscrizioni contattare Asd Tri Veneto Run all’indirizzo via Martiri delle Foibe 18/B nella zona industriale di Scomigo a Conegliano, al numero di telefono 0438-1918104 all’indirizzo email info@trevisomarathon.com e al sito web www.trevisomarathon.com dove è possibile scaricare anche il regolamento con tutti i dettagli per l’iscrizione.