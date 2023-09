Coppa del Mondo paraolimpica, Matteo dei Rossi vince l'oro nella spada

Dopo il bronzo di ieri nella sciabola, oggi 3 settembre Matteo Dei Rossi è salito sul gradino più alto del podio nell'ultima prova di Coppa del Mondo Paralimpica prima dei Mondiali che si disputeranno a Terni all'inizio di ottobre. A Busan, in Corea, l'atleta trevigiano ha conquistato la vittoria - la prima in carriera in Coppa del Mondo - nella spada categoria A. A completare l'ennesima grande giornata italiana ci hanno pensato Rossana Pasquino, oro nella sciabola femminile B, e Loredana Trigilia, bronzo nella sciabola femminile A.

Matteo Dei Rossi è entrato in gara nel tabellone da 32 della spada categoria A dove ha sconfitto il tedesco Cursiffen per 15-4. L’atleta di Scherma Treviso M° Ettore Geslao negli ottavi di finale si è poi imposto sull’ucraino Demchuk 15-7 entrando così nei migliori otto. Nei quarti di finale un derby, con Matteo che avuto la meglio su Edoardo Giordan, che ieri aveva vinto l’incontro nella semifinale di sciabola, con il punteggio di 15-9. In semifinale Dei Rossi è partito a razzo, e dopo l’8-0 iniziale, ha gestito e portato a casa il match contro il polacco Pender 15-9. Una finale senza storia ha permesso al classe ’95 di vincere la sua prima prova di Coppa del Mondo grazie al 15-5 sul francese Platania Parisi.