Mezza maratona, atleti di 19 nazioni a Treviso per la corsa

Treviso va di corsa con la sua mezza maratona. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: domenica 8 ottobre si corre l’edizione numero 9 della Mezza di Treviso, che scatterà alle 9.30 da viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle mura, dove sarà posto anche l’arrivo. Organizzata dall’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol e da Bettiol Sport Events, la mezza maratona della Marca si prepara per un appuntamento che promette spettacolo: oltre 1.500, al momento, gli iscritti, con atleti che arriveranno da una larga parte d’Italia e dall’estero. Con un ospite illustre: il campione olimpico e iridato di marcia, Massimo Stano. Un evento che coniuga sport e territorio, toccando anche i territori comunali di Carbonera e Silea e valorizzando al massimo il fascino di Treviso “città d’acque”. Sarà anche la 3^ edizione del Trofeo Cristian Tonellato, dedicato al ricordo di un amico e collaboratore della Mezza di Treviso, scomparso improvvisamente all’inizio del 2021, lasciando un grande vuoto.

LA PRESENTAZIONE – La Mezza di Treviso è stata presentata ufficialmente lunedì sera al Centro Direzionale di CentroMarca Banca a Treviso. “Siamo felici perché abbiamo già raggiunto oltre 1500 iscritti e riteniamo molto significativo il numero delle nazioni rappresentate, ben 19 - le parole di Salvatore Bettiol -. Treviso è un’apprezzata meta turistica e la mezza maratona continua a sviluppare una vocazione internazionale su cui abbiamo puntato da sempre. Abbiamo oltre 100 volontari pronti a garantire ordine e sicurezza sulle strade, un grande impegno di squadra. E poi ci sarà la ciliegina sulla torta della presenza di Massimo Stano, che con ogni probabilità sarà accompagnato da un altro campione olimpico: Gelindo Bordin”. “Per noi lo sport è cultura: il mezzo privilegiato per raggiungere una miglior qualità di vita – ha aggiunto il sindaco di Treviso, Mario Conte, affiancato dalla collega di Silea, Rossella Cendron, e dall’assessore allo Sport del Comune di Carbonera, Barbara Zanini, oltre che dal presidente della Fidal provinciale, Dino Brunello -. Invito tutti ad iscriversi: al netto di chi lotterà per la vittoria, c’è spazio per tutti. Anche per chi andrà piano e potrà approfittarne per godersi sino in fino la città”. “La Mezza di Treviso è un'esperienza straordinaria che offre ai partecipanti la possibilità di scoprire Treviso e dintorni attraverso un viaggio a passo di corsa, un'esperienza che moltiplica l'emozione. La sinergia con la Mezza di Treviso rappresenta un momento di grande orgoglio per CentroMarca Banca poiché unisce la nostra realtà a un evento sportivo di eccezionale rilevanza – ha commentato Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CentroMarca Banca, storico partner della manifestazione -. Attraverso la Mezza ci viene data l’opportunità di vivere una giornata all'insegna dello sport, della condivisione e della sostenibilità, valori fondamentali per noi di CMB. Voglio esprimere la mia gratitudine agli organizzatori, e in modo particolare a Salvatore Bettiol, un esempio straordinario di determinazione e passione che ha dedicato la sua vita allo sport e ha ispirato generazioni di atleti”.

I NUMERI – Domenica 1 ottobre, a tre giorni dalla chiusura delle iscrizioni, prevista per le ore 24 di mercoledì 4 ottobre, le adesioni all’evento, che anche quest’anno proporrà due gare (mezza maratona e 10 km), hanno superato complessivamente quota 1.500. Ben 19 le nazioni rappresentate al via: registrate iscrizioni anche da Stati Uniti, Brasile e Sud Africa. Gli atleti arriveranno da 9 regioni e 22 province d’Italia. Oltre 600 gli iscritti trevigiani.

IL PERCORSO – Il percorso della Mezza di Treviso sarà identico a quello dell’edizione 2022, con partenza e arrivo posizionati sullo stesso punto, in Viale Bartolomeo d’Alviano. Dopo la partenza, la mezza maratona percorrerà viale Frà Giocondo e viale Burchiellati. Gli atleti usciranno dal perimetro del centro storico, imboccando Varco Manzoni. Da lì, percorrendo viale Vittorio Veneto, la gara si dirigerà verso Sant’Artemio, passerà accanto al Parco dello Storga ed entrerà prima nel territorio comunale di Carbonera e poi in quello di Silea. Il ritorno verso Treviso avverrà lungo le rive del Sile, percorrendo la Restera, sino al Ponte della Gobba. Gli ultimi chilometri saranno nel cuore della città: dalle riviere gli atleti si dirigeranno verso Piazza dei Signori, percorreranno via Calmaggiore e passeranno accanto al Duomo. Poi il gran finale. Dopo aver imboccato via Canova, il percorso si dirigerà in via Frà Giocondo e da lì arriverà in viale Bartolomeo d’Alviano. Il rettilineo d’arrivo, lungo circa 400 metri, sarà ai piedi delle mura, una sorta di tribuna naturale che accompagnerà i concorrenti sino al traguardo. Sarà un percorso sull’acqua e tra le bellezze storiche ed artistiche di Treviso.

IN MARCIA CON STANO – Stano, ma vero. Ci sarà anche il campione olimpico e mondiale di marcia, Massimo Stano, tra i grandi ospiti della Mezza di Treviso. Dalla Marca partirà infatti il progetto “The Walking Stano – Vieni a marciare con me”, un evento unico nel suo genere, ideato da Massimo Stano per promuovere la disciplina della marcia tra i giovani e sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. Domenica 8 ottobre, mentre migliaia di runners si sfideranno lungo i classici 21,097 km e nella 10 km di contorno aperta a tutti, tanti appassionati avranno la possibilità di marciare (o, più semplicemente, camminare) al fianco dell’atleta che nel 2021, all’Olimpiade di Tokyo, ha regalato all’Italia l’oro nella 20 km e nel 2022 si è ripetuto ai Mondiali di Eugene, salendo sul gradino più alto del podio nella 35 km. “The Walking Stano - Vieni a marciare con me” arriverà a Treviso grazie alla collaborazione di Diadora, storico sponsor tecnico della mezza maratona. La distanza da percorrere con il campione azzurro sarà di circa 4 km. Ogni iscritto riceverà una t-shirt Diadora personalizzata con il logo dell’iniziativa. Parte del costo di iscrizione di 10 euro per ogni partecipante andrà a sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Un’esperienza unica per conoscere uno dei grandi campioni dello sport azzurro e contribuire alla lotta per la ricerca sulla fibrosi cistica.

IL VILLAGE – Buste tecniche e pacchi gara per i partecipanti a mezza maratona e 10 km saranno distribuiti sulle Mura (Bastione San Marco) sabato 7 ottobre, dalle 10 alle 19, e domenica 8 ottobre, dalle 7 alle 8.30.

LA STORIA – Ideata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol (due presenze olimpiche; secondo alla maratona di New York nel 1988 e di Londra nel 1990), la Mezza di Treviso ha debuttato il 12 ottobre 2014 con il nome di Treviso Half Marathon, diventando subito la più partecipata corsa su strada della Marca e una delle più popolari del Veneto. I record della Mezza di Treviso appartengono al keniano Dickson Simba Nyakundi che nel 2022 ha corso in 1h00’39” e alla keniana Hellen Jepkurgat, prima nel 2014 in 1h13’40”.