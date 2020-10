Domenica trasferta a Milano contro l'AX Exchange dell'ex Moretti

Domenica alle 17.00 al Mediolanum Forum di Assago seconda giornata di Serie A per la De' Longhi Treviso Basket che farà visita alla AX Armani Exchange Milano, la "corazzata" del campionato italiano, unico team impegno nell'Eurolega che è iniziata proprio questa settimana con l'impegno odierno a Monaco della squadra di coach Messina. All'esordio di campionato TVB ha battuto Trento al Palaverde (84-80), mentre Milano ha vinto a Reggio Emilia 87-71.

EX: Davide Moretti, con la Treviso Basket dal 2015 al 2017, da quest'anno è approdato a Milano dopo l'esperienza in USA al college a Texas Tech.

ARBITRI: Baldini, Paglialunga e Belfiore

MEDIA: diretta tv in streaming (in abbonamento) su Eurosport Player. Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Treviso Basket dove saranno trasmesse anche live le interviste post gara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il lungo trevigiano Matteo Chillo presenta così il match: «Dopo una settimana di lavoro che è venuta in seguito al bell'esordio che abbiamo fatto con Trento al Palaverde, giochiamo contro i primi della classe, la squadra che a quanto dicono tutti almeno è la grande favorita del torneo. Quindi sarà una partita dove, come si dice di solito, non abbiamo nulla da perdere, quello che è certo è che dobbiamo scendere in campo sfrontati e giocarci tutto quello che abbiamo in una sfida sicuramente stimolante per noi. Milano deve far vedere la sua forza e confermare le aspettative, noi scendere in campo a testa alta e dare il massimo».