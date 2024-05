Terminato il corso di nordic walking a Ca’ Zenobio, diplomati 12 nuovi istruttori

Terminato il corso per tecnici di primo livello di Nordic Walking a Ca’ Zenobio sotto la direzione di Daniela Bortolin . Diplomati 12 nuovi istruttori, tra cui quattro della provincia di Treviso. Altri provenivano da Milano, Trieste, Padova, Brescia, Mantova, Cremona. Il corso che si è sviluppato in due moduli di due giorni ciascuno ha previsto una prova scritta ed una pratica. I neo istruttori allungano così la lista dei tecnici della Scuola italiana di Nordic Walking che sono circa un migliaio distribuiti in tutte le regioni italiane. Ma è il Veneto che conta il maggior numero di istruttori, circa 300 seguito da Lombardia ed Emilia Romagna. Il Nordic, che è disciplina riconosciuta dal Coni, è un esercizio fisico che coinvolge il 90% della muscolatura e aiuta il sistema cardiocircolatorio. Per questo viene considero la “fabbrica del benessere”. Il prossimo appuntamento per gli appassionati di Nordic Walking sarà a Brentonico in Trentino a metà giugno con il Festival Internazionale.

I diplomati: Mariangela Bressan - Mogliano Veneto, Giancarlo Favotto Montebelluna, Deborah ghisolfi Cremona, Furian Silvia Treviso, Graziano Maggiolo. Verona, Gilberto Fiorini Mantova, Scivoli Rosaria - Rosanna, Brescia Anna Nardari Treviso, Bussani Gianfranco GIANCO Trieste, Simona Chiesa - Milano, Giliola Dalla Libera Padova, Paola Bergamaschi - Cremona