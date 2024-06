Treviso Basket conferma anche Harrison: «Non vedo l’ora di tornare al Palaverde»

D’Angelo Harrison vestirà la maglia di Treviso Basket anche nella stagione 2024/2025. La conferma, che era nell’aria da settimane, è stata ufficializzata dalla Nutribullet nel pomeriggio di domenica 30 giugno, l’ultimo giorno a disposizione della società per utilizzare l’opzione di uscita dal contratto con l’ex Brindisi. Nella stagione appena trascorsa Harrison ha avuto un avvio complicato, condizionato dal ritardo nel ritrovare la condizione dopo l’infortunio al tendine d’Achille e dalle difficoltà di inserirsi nel nuovo sistema.

Nella seconda parte del campionato ha però ingranato, trascinando la squadra in alcune partite chiave per la salvezza e chiudendo l’anno con una media di 13.4 punti, 3.7 rimbalzi, 1.9 assist e soprattutto 1.4 palle recuperate a partita (quinto in graduatoria tra tutti i giocatori del nostro campionato). La riconferma di Harrison non è quindi così sorprendente, come si intuisce dalle parole del ds Simone Giofrè: «Non abbiamo mai avuto dubbi sull’importanza di D’Angelo per la squadra: la sua seconda parte di campionato l’ha ampiamente dimostrato. Non è solamente un giocatore di indubbio valore ma è anche una persona speciale e importante all’interno del gruppo».

Anche Harrison ha commentato l’annuncio della sua conferma con grande entusiasmo: «Per me è stata una scelta scontata, ho sempre saputo che alla fine sarei rimasto qui. Coach Vitucci ed il direttore sportivo Giofrè hanno svolto un ruolo importante in questa decisione, e vedere come la società si è mossa sul mercato tra le conferme arrivate e l’annuncio di Mazzola ha reso tutto ancora più semplice. Sono determinato a fare in modo che la prossima stagione sia diversa dalla scorsa e non vedo l’ora di tornare a vivere una partita al Palaverde, un ambiente unico». La Nutribullet Treviso prosegue dunque la sua off-season all’insegna della continuità dato che Harrison è il quinto giocatore del roster 2023/2024 a essere confermato dopo Olisevicius, Paulicap, Bowman e Mezzanotte.